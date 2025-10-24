Укр Рус
Учеба Образование в Украине "Это превратилось в бизнес": в МОН анонсировали изменения в правилах вступительной кампании – 2026
24 октября, 21:07
3

"Это превратилось в бизнес": в МОН анонсировали изменения в правилах вступительной кампании – 2026

Мария Волошин
Основні тези
  • Министерство образования и науки Украины анонсировало изменения в правилах вступительной кампании 2026 года.
  • В частности, планируют отказаться от использования мотивационных писем.
  • А общее количество заявлений от абитуриента на поступление сократят с 15 до 12.

В правилах вступительной кампании в следующем году произойдут изменения. Они будут касаться, в частности, мотивационных писем и количества поданных от абитуриентов заявлений.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Interfax.com.ua.

Смотрите также Даже если не поступили на бюджет: как льготники могут учиться бесплатно в вузе

Какие изменения анонсировали в МОН?

Министерство образования и науки Украины намерено отказаться от использования мотивационных писем.

К сожалению, это превратилось в бизнес. Результаты проверок Государственной службой качества образования университетов и других наших учебных заведений, где аномальные всплески обучения мужчин 25+, там могут быть идентичные мотивационные письма, по 30 – 40 одинаковых текстов с разными подписями, 
– рассказал чиновник.

Также рассказал, что ведомство планирует сократить общее количество заявлений от абитуриента на поступление – с 15 до 12.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Количество заявлений на бюджетные места оставят неизменным – 5.

Мы хотим, чтобы поступающие делали сознательный выбор, чтобы доля тех, кто поступает по первому приоритету, росла, 
– добавил заместитель Лисового.

Чиновник рассказал и о том, что ведомство рассматривает возможность подавать при поступлении на бакалавриат (магистр медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления) результаты национальных выпускных экзаменов после средней школы в странах Европы вместо НМТ.

Смотрите также Вступительная кампания в колледжи и вузы завершилась: сколько человек стали студентами

Сколько человек в этом году стали студентами?

  • Вступительная кампания 2025 года завершилась окончательно 20 октября.
  • По предварительным данным МОН, на первый курс бакалавриата и медицинской магистратуры поступили почти 200 тысяч абитуриентов.
  • Из них 70 тысяч поступили на бюджет, а почти 129 тысяч – на контракт.
  • Студентами магистратуры стали более 93 тысяч поступающих.
  • Что касается аспирантуры, то в этом году на выделенные государством бюджетные места из 5 тысяч возможных студентов зачислили почти 4,7 тысячи будущих ученых.
  • Получить степень профессионального младшего бакалавра, то есть поступить в колледжи, в этом году захотели 147 тысяч человек.