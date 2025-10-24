"Это превратилось в бизнес": в МОН анонсировали изменения в правилах вступительной кампании – 2026
- Министерство образования и науки Украины анонсировало изменения в правилах вступительной кампании 2026 года.
- В частности, планируют отказаться от использования мотивационных писем.
- А общее количество заявлений от абитуриента на поступление сократят с 15 до 12.
В правилах вступительной кампании в следующем году произойдут изменения. Они будут касаться, в частности, мотивационных писем и количества поданных от абитуриентов заявлений.
Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Interfax.com.ua.
Какие изменения анонсировали в МОН?
Министерство образования и науки Украины намерено отказаться от использования мотивационных писем.
К сожалению, это превратилось в бизнес. Результаты проверок Государственной службой качества образования университетов и других наших учебных заведений, где аномальные всплески обучения мужчин 25+, там могут быть идентичные мотивационные письма, по 30 – 40 одинаковых текстов с разными подписями,
– рассказал чиновник.
Также рассказал, что ведомство планирует сократить общее количество заявлений от абитуриента на поступление – с 15 до 12.
Количество заявлений на бюджетные места оставят неизменным – 5.
Мы хотим, чтобы поступающие делали сознательный выбор, чтобы доля тех, кто поступает по первому приоритету, росла,
– добавил заместитель Лисового.
Чиновник рассказал и о том, что ведомство рассматривает возможность подавать при поступлении на бакалавриат (магистр медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления) результаты национальных выпускных экзаменов после средней школы в странах Европы вместо НМТ.
Сколько человек в этом году стали студентами?
- Вступительная кампания 2025 года завершилась окончательно 20 октября.
- По предварительным данным МОН, на первый курс бакалавриата и медицинской магистратуры поступили почти 200 тысяч абитуриентов.
- Из них 70 тысяч поступили на бюджет, а почти 129 тысяч – на контракт.
- Студентами магистратуры стали более 93 тысяч поступающих.
- Что касается аспирантуры, то в этом году на выделенные государством бюджетные места из 5 тысяч возможных студентов зачислили почти 4,7 тысячи будущих ученых.
- Получить степень профессионального младшего бакалавра, то есть поступить в колледжи, в этом году захотели 147 тысяч человек.