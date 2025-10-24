"Это превратилось в бизнес": в МОН анонсировали изменения в правилах вступительной кампании – 2026

В правилах вступительной кампании в следующем году произойдут изменения. Они будут касаться, в частности, мотивационных писем и количества поданных от абитуриентов заявлений.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Interfax.com.ua.

Какие изменения анонсировали в МОН?

Министерство образования и науки Украины намерено отказаться от использования мотивационных писем.

К сожалению, это превратилось в бизнес. Результаты проверок Государственной службой качества образования университетов и других наших учебных заведений, где аномальные всплески обучения мужчин 25+, там могут быть идентичные мотивационные письма, по 30 – 40 одинаковых текстов с разными подписями,

– рассказал чиновник.

Также рассказал, что ведомство планирует сократить общее количество заявлений от абитуриента на поступление – с 15 до 12.

Количество заявлений на бюджетные места оставят неизменным – 5.

Мы хотим, чтобы поступающие делали сознательный выбор, чтобы доля тех, кто поступает по первому приоритету, росла,

– добавил заместитель Лисового.

Чиновник рассказал и о том, что ведомство рассматривает возможность подавать при поступлении на бакалавриат (магистр медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления) результаты национальных выпускных экзаменов после средней школы в странах Европы вместо НМТ.

