"Це перетворилося на бізнес": у МОН анонсували зміни у правилах вступної кампанії – 2026

У правилах вступної кампанії наступного року відбудуться зміни. Вони стосуватимуться, зокрема, мотиваційних листів та кількості поданих від абітурієнтів заяв.

Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Interfax.com.ua.

Які зміни анонсували у МОН?

Міністерство освіти і науки України має намір відмовитися від використання мотиваційних листів.

На жаль, це перетворилося на бізнес. Результати перевірок Державною службою якості освіти університетів і інших наших закладів освіти, де аномальні сплески навчання чоловіків 25+, там можуть бути ідентичні мотиваційні листи, по 30 – 40 однакових текстів з різними підписами,

– розповів посадовець.

Також розповів, що відомство планує скоротити загальну кількість заяв від абітурієнта на вступ – з 15 до 12.

Кількість заяв на бюджетні місця залишать незмінною – 5.

Ми хочемо, щоб вступники робили свідомий вибір, щоб частка тих, хто вступає по першому пріоритету, зростала,

– додав заступник Лісового.

Посадовець розповів і про те, що відомство розглядає можливість подавати при вступі на бакалаврат (магістр медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування) результати національних випускних іспитів після середньої школи в країнах Європи замість НМТ.

