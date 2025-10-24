Укр Рус
Освіта Освіта в Україні "Це перетворилося на бізнес": у МОН анонсували зміни у правилах вступної кампанії – 2026
24 жовтня, 21:07
3

Марія Волошин
Основні тези
  • Міністерство освіти і науки України анонсувало зміни у правилах вступної кампанії 2026 року.
  • Зокрема, планують відмовитися від використання мотиваційних листів.
  • А загальну кількість заяв від абітурієнта на вступ скоротять з 15 до 12.

У правилах вступної кампанії наступного року відбудуться зміни. Вони стосуватимуться, зокрема, мотиваційних листів та кількості поданих від абітурієнтів заяв.

Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Interfax.com.ua.

Які зміни анонсували у МОН? 

Міністерство освіти і науки України має намір відмовитися від використання мотиваційних листів.

На жаль, це перетворилося на бізнес. Результати перевірок Державною службою якості освіти університетів і інших наших закладів освіти, де аномальні сплески навчання чоловіків 25+, там можуть бути ідентичні мотиваційні листи, по 30 – 40 однакових текстів з різними підписами, 
– розповів посадовець.

Також розповів, що відомство планує скоротити загальну кількість заяв від абітурієнта на вступ – з 15 до 12.

Кількість заяв на бюджетні місця залишать незмінною – 5.

Ми хочемо, щоб вступники робили свідомий вибір, щоб частка тих, хто вступає по першому пріоритету, зростала, 
– додав заступник Лісового.

Посадовець розповів і про те, що відомство розглядає можливість подавати при вступі на бакалаврат (магістр медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування) результати національних випускних іспитів після середньої школи в країнах Європи замість НМТ.

Скільки осіб цьогоріч стали студентами?

  • Вступна кампанія 2025 року завершилася остаточно 20 жовтня.
  • За попередніми даними МОН, на перший курс бакалаврату та медичної магістратури вступили майже 200 тисяч абітурієнтів.
  • З них 70 тисяч вступили на бюджет, а майже 129 тисяч – на контракт.
  • Студентами магістратури стали понад 93 тисячі вступників.
  • Щодо аспірантури, то цьогоріч на виділені державою бюджетні місця з 5 тисяч можливих студентів зарахували майже 4,7 тисячі майбутніх науковців.
  • Здобути ступінь фахового молодшого бакалавра, тобто вступити до коледжів, цьогоріч захотіли 147 тисяч осіб.