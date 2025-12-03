Будет ли ГИА и как будет происходить НМТ: Рада согласовала правила вступительной кампании 2026 года

Национальный мультипредметный тест в 2026 году будет проходить по прошлогодней модели – в течение одного дня. Будут также дополнительные сессии тестирования.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение главы Образовательного комитета Верховной Рады Сергея Бабака. Он сообщил, что Верховная Рада приняла в целом законопроект №13650, который определяет формат и правила вступительной кампании следующего года.

Чего ждать выпускникам школ в 2026 году?

"За" документ проголосовали 264 народных избранников. По словам нардепа, де-факто сохранили прошлогоднюю модель проведения НМТ. Он отмечает, что это понятное и предсказуемое решение в военное время, когда главным остается вопрос безопасности и равенства доступа каждого из участников тестирования, в частности, и за рубежом.

Как и предыдущие годы, поступающие не будут сдавать государственную итоговую аттестацию (ГИА). ГИА не предусмотрено и на других уровнях образования,

– сообщил Бабак.

И добавил, что перечень предметов НМТ остается неизменным.

Поступающие будут сдавать украинский язык, математику, историю Украины и один предмет на выбор: иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература,

– уточнил глава Образовательного комитета.

По его словам, все результаты НМТ, начиная с 2023 года, остаются в силе. Их можно использовать при поступлении в 2026 году.

Бабак также сообщил, что Верховная Рада проголосовала за безотлагательное подписание главой парламента закона, который определяет формат и правила вступительной кампании – 2026.

Что ранее информировали по НМТ-2026?