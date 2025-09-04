Продолжается вступительная кампания в магистратуру 2025 года. Абитуриенты сдавали, в частности, единый вступительный экзамен по специальности.

Самым сложным предметным тестом ЕФВВ для них оказался предмет "Учет и финансы". Об этом сообщали в МОН, информирует 24 Канал.

Какой экзамен самый сложный и самый легкий?

Как свидетельствует статистика, из более 3400 поступающих в магистратуру, которые сдавали ЕФВВ по "Учету и финансам", только 231 абитуриент сдал тест на более 150 баллов. То есть менее 7% участников.

В то же время самым легким экзаменом оказалось "Языкознание": из 4238 участников 2277 поступающих сдали его более чем на 150 баллов – 54%.

Также лишь чуть меньше половины участников по истории искусства и политологии и международных отношений получили более 150 баллов по итогам тестирования.

Отметим, что единое профессиональное вступительное испытание предусматривает оценивание готовности поступающего к освоению программы магистерского уровня.



Результаты ЕФВВ / МОН

Что известно о вступительной кампании в магистратуру 2025?