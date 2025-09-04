Какой магистерский экзамен оказался в этом году самым сложным и самым легким
- Самым сложным предметом ЕФВВ для поступающих в магистратуру 2025 года стал "Учет и финансы".
- Самым легким экзаменом оказалось "Языкознание".
Продолжается вступительная кампания в магистратуру 2025 года. Абитуриенты сдавали, в частности, единый вступительный экзамен по специальности.
Самым сложным предметным тестом ЕФВВ для них оказался предмет "Учет и финансы". Об этом сообщали в МОН, информирует 24 Канал.
Какой экзамен самый сложный и самый легкий?
Как свидетельствует статистика, из более 3400 поступающих в магистратуру, которые сдавали ЕФВВ по "Учету и финансам", только 231 абитуриент сдал тест на более 150 баллов. То есть менее 7% участников.
В то же время самым легким экзаменом оказалось "Языкознание": из 4238 участников 2277 поступающих сдали его более чем на 150 баллов – 54%.
Также лишь чуть меньше половины участников по истории искусства и политологии и международных отношений получили более 150 баллов по итогам тестирования.
Отметим, что единое профессиональное вступительное испытание предусматривает оценивание готовности поступающего к освоению программы магистерского уровня.
Что известно о вступительной кампании в магистратуру 2025?
До 1 сентября продолжалось зачисление на бюджет в соответствии с предоставленными рекомендациями.
Зачисление на контракт продлится до 30 сентября.
В МОН рассказали, что государство концентрирует бюджетные места там, где специалисты критически нужны для восстановления и модернизации страны.
Прежде всего – педагогические специальности, инженерию и ИТ, энергетику и строительство.