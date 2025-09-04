Який магістерський іспит виявився цьогоріч найскладнішим і найлегшим
- Найскладнішим предметом ЄФВВ для вступників у магістратуру 2025 року став "Облік і фінанси".
- Найлегшим іспитом виявилося "Мовознавство".
Триває вступна кампанія в магістратуру 2025 року. Абітурієнти складали, зокрема, єдине фахове вступне випробування.
Найскладнішим предметним тестом ЄФВВ для них виявився предмет "Облік і фінанси". Про це повідомляли у МОН, інформує 24 Канал.
Який іспит найскладніший та найлегший?
Як свідчить статистика, з понад 3400 вступників у магістратуру, які складали ЄФВВ з "Обліку і фінансів", лише 231 абітурієнт склав тест на понад 150 балів. Тобто менше ніж 7% учасників.
Водночас найлегшим іспитом виявилося "Мовознавство": з 4238 учасників 2277 вступників склали його на понад 150 балів – 54%.
Також лише трохи менше ніж половина учасників з історії мистецтва і політології та міжнародних відносин отримала понад 150 балів за підсумками тестування.
Зазначимо, що єдине фахове вступне випробування передбачає оцінювання готовності вступника до опанування програми магістерського рівня.
Що відомо про вступну кампанію у магістратуру 2025?
До 1 вересня тривало зарахування на бюджет відповідно до наданих рекомендацій.
Зарахування на контракт триватиме до 30 вересня.
У МОН розповіли, що держава концентрує бюджетні місця там, де фахівці критично потрібні для відбудови та модернізації країни.
Передусім – педагогічні спеціальності, інженерію та ІТ, енергетику та будівництво.