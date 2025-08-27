Министерство образования и науки Украины продлило сроки вступительной кампании в профтехи. Подать заявление можно до 1 октября 2025 года.

Ранее было до 1 сентября. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

Как продолжается вступительная кампания в профтехи?

По состоянию на август этого года абитуриенты подали уже 66 180 заявлений, из которых 61 309 – нынешние выпускники 9 и 11 классов. По гендерному распределению, то среди всех заявлений: 34 449 – мужчины и парни, 31 731 – женщины и девушки.

В МОН подчеркивают: продолжают модернизировать профтехи.

Речь идет и о материально-техническом обеспечении, и об усовершенствовании образовательных программ, привлечение партнеров и бизнеса в процесс образования. Так мы приближаем уровень знаний и навыков выпускников к потребностям рынка труда. Именно в профтехах обучают наиболее востребованным для страны и ее экономики профессиям, например: строители, слесари, электрики, сварщики, повара, водители, IT-специалисты, радиотехники и т.д,

– отметили в МОН.

Интересно! Для поступления в профтехи не нужно сдавать НМТ. Зато есть собеседования или творческие конкурсы. Рейтинг поступающих в основном формируют на основе среднего балла школьного свидетельства. Учиться можно на бюджете или контракте.

Подать заявление на поступление можно лично в учебном заведении или онлайн через электронный кабинет на сайте ЕГЭБО.

Продолжительность обучения в профтехах – от 6 месяцев до 3 лет. Все зависит от выбранной профессии, имеющегося на момент поступления уровня образования (9/11 класс) и предварительно полученной квалификации. Стипендия – от 1350 гривен.



Для поступления через электронный кабинет понадобится:

текстовая инструкция регистрации в электронном кабинете;

видеоинструкция.

Как подать заявление в учебном заведении?

Если подаете документы лично в учебном заведении, нужно предоставить:

заявление;

оригинал или копию свидетельства об окончании 9 или 11 класса;

6 фотографий 3х4;

медицинскую справку;

копии документов, подтверждающих право на льготы (если есть);

копию паспорта или ID-карты (предъявить при поступлении).

Поступающие с временно оккупированных территорий имеют собственную процедуру поступления, подробно о ней здесь.

Подать заявление можно в несколько заведений одновременно.