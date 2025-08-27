Не потрібні результати НМТ: вступну кампанію до профтехів продовжили
- Міністерство освіти і науки України продовжило строки вступної кампанії до профтехів до 1 жовтня 2025 року.
- Для вступу до профтехів не потрібно складати НМТ, прийом здійснюється на основі співбесід або творчих конкурсів, з можливістю подачі заяви онлайн або особисто в закладах освіти.
- Навчання в профтехах триває від 6 місяців до 3 років залежно від обраної професії та рівня освіти.
Міністерство освіти і науки України продовжило строки вступної кампанії до профтехів. Подати заяву можна до 1 жовтня 2025 року.
Раніше було до 1 вересня. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.
Як триває вступна кампанія до профтехів?
Станом на серпень цього року абітурієнти подали вже 66 180 заяв, з яких 61 309 – цьогорічні випускники 9 та 11 класів. Щодо гендерного розподілу, то серед усіх заяв: 34 449 – чоловіки й хлопці, 31 731 – жінки та дівчата.
У МОН наголошують: продовжують модернізовувати профтехи.
Йдеться і про матеріально-технічне забезпечення, і про удосконалення освітніх програм, залучення партнерів та бізнесу у процес освіти. Так ми наближаємо рівень знань та навичок випускників до потреб ринку праці. Саме у профтехах навчають найбільш потрібних для країни та її економіки професій, як-от: будівельники, слюсарі, електрики, зварювальники, кухарі, водії, IT-фахівці, радіотехніки тощо,
– наголосили у МОН.
Цікаво! Для вступу до профтехів не потрібно складати НМТ. Натомість є співбесіди або творчі конкурси. Рейтинг вступників здебільшого формують на основі середнього бала шкільного свідоцтва. Навчатися можна на бюджеті або контракті.
Подати заяву на вступ можна особисто в закладі освіти або онлайн через електронний кабінет на сайті ЄДЕБО.
Тривалість навчання у профтехах – від 6 місяців до 3 років. Усе залежить від обраної професії, наявного на момент вступу рівня освіти (9/11 клас) та попередньо здобутої кваліфікації. Стипендія – від 1350 гривень.
Для вступу через електронний кабінет знадобиться:
- текстова інструкція реєстрації в електронному кабінеті;
- відеоінструкція.
Як подати заяву у закладі освіти?
Якщо подаєте документи особисто в закладі освіти, потрібно надати:
- заяву;
- оригінал або копію свідоцтва про закінчення 9 або 11 класу;
- 6 фотокарток 3х4;
- медичну довідку;
- копії документів, що підтверджують право на пільги (якщо є);
- копію паспорта чи ID-картки (пред'явити під час вступу).
Вступники з тимчасово окупованих територій мають власну процедуру вступу, докладно про неї тут.
Подати заяву можна в кілька закладів одночасно.
Раніше ми розповідали, що у галузі профтехосвіти змінять систему оцінювання.