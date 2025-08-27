Міністерство освіти і науки України продовжило строки вступної кампанії до профтехів. Подати заяву можна до 1 жовтня 2025 року.

Раніше було до 1 вересня. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Як триває вступна кампанія до профтехів?

Станом на серпень цього року абітурієнти подали вже 66 180 заяв, з яких 61 309 – цьогорічні випускники 9 та 11 класів. Щодо гендерного розподілу, то серед усіх заяв: 34 449 – чоловіки й хлопці, 31 731 – жінки та дівчата.

У МОН наголошують: продовжують модернізовувати профтехи.

Йдеться і про матеріально-технічне забезпечення, і про удосконалення освітніх програм, залучення партнерів та бізнесу у процес освіти. Так ми наближаємо рівень знань та навичок випускників до потреб ринку праці. Саме у профтехах навчають найбільш потрібних для країни та її економіки професій, як-от: будівельники, слюсарі, електрики, зварювальники, кухарі, водії, IT-фахівці, радіотехніки тощо,

– наголосили у МОН.

Цікаво! Для вступу до профтехів не потрібно складати НМТ. Натомість є співбесіди або творчі конкурси. Рейтинг вступників здебільшого формують на основі середнього бала шкільного свідоцтва. Навчатися можна на бюджеті або контракті.

Подати заяву на вступ можна особисто в закладі освіти або онлайн через електронний кабінет на сайті ЄДЕБО.

Тривалість навчання у профтехах – від 6 місяців до 3 років. Усе залежить від обраної професії, наявного на момент вступу рівня освіти (9/11 клас) та попередньо здобутої кваліфікації. Стипендія – від 1350 гривень.



Для вступу через електронний кабінет знадобиться:

текстова інструкція реєстрації в електронному кабінеті;

відеоінструкція.

Як подати заяву у закладі освіти?

Якщо подаєте документи особисто в закладі освіти, потрібно надати:

заяву;

оригінал або копію свідоцтва про закінчення 9 або 11 класу;

6 фотокарток 3х4;

медичну довідку;

копії документів, що підтверджують право на пільги (якщо є);

копію паспорта чи ID-картки (пред'явити під час вступу).

Вступники з тимчасово окупованих територій мають власну процедуру вступу, докладно про неї тут.

Подати заяву можна в кілька закладів одночасно.