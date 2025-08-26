Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву заступника міністра освіти і науки Дмитра Завгороднього. За його словами, зараз у профтехах навчаються приблизно 215 тисяч учнів. Більшість (понад 70%) – після завершення 9 класів.

Доки триватиме вступна кампанія до профтехів?

Посадовець розповів, що щороку до профтехів вступає приблизно 100 тисяч учнів різного віку.

Ми не очікуємо, що їх буде вступати більше. Але ми хочемо тримати цей рівень, оскільки загалом в перспективі вступників буде менше через демографічну ситуацію. Треба намагатись змістити це на користь тих професій, які для нас є критично важливими,

– уточнив він.

Завгородній каже, що найбільш популярними є професії кухаря та автослюсаря. При цьому немає такого великого дефіциту кухарів, як, наприклад, операторів верстатів з числовим програмним керуванням або зварювальників, водіїв екскаваторів.

Тому ми орієнтуємось зараз не на загальну цифру 100 тисяч, а саме на ті професії в тих регіонах, де це важливо,

– акцентував заступник Лісового.

Тож, аби всі вступники, які цьогоріч не стали студентами коледжів чи вишів, змогли отримати фах, вступну кампанію до профтехів, що мала завершитись 1 вересня, продовжать.