Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України. Що треба зробити, аби отримати відстрочку, читайте далі.
Як освітянину отримати відстрочку?
Щоб отримати відстрочку, треба мати такі дані в Єдиній державній електронній базі з питань освіти:
відмітку про основне місце роботи;
зарплатну ставку не меншу ніж 0,75;
відмітку про те, чи входить особа у кадрову групу освітнього процесу в одній зі сфер: вищій, фаховій передвищій, професійній освіті або працює на адміністративній посаді, що належить до викладацької категорії.
Оформлюється відстрочка просто: треба натиснути на три крапки на головному екрані застосунку Резерв+, вибрати пункт "Подати запит на відстрочку", а потім відповідну категорію – і згодом надійде сповіщення із результатом,
– розповіли у МОУ.
Якщо посада працівника закладу освіти відповідає трьом вказаним вище критеріям, але відстрочку педагог оформити у Резерв+ не може, варто звернутись до закладу освіти – роботодавця. Він має перевірити і, якщо треба, уточнити дані в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.
