Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины. Что надо сделать, чтобы получить отсрочку, читайте дальше.
Смотрите также Какие педагоги-предметники смогут в этом году пройти сертификацию впервые
Как педагогу получить отсрочку?
Чтобы получить отсрочку, надо иметь такие данные в Единой государственной электронной базе по вопросам образования:
отметку об основном месте работы;
зарплатную ставку не менее 0,75;
отметку о том, входит ли лицо в кадровую группу образовательного процесса в одной из сфер: высшем, профессиональном предвысшем, профессиональном образовании или работает на административной должности, относящейся к преподавательской категории.
Оформляется отсрочка просто: надо нажать на три точки на главном экране приложения Резерв+, выбрать пункт "Подать запрос на отсрочку", а затем соответствующую категорию – и впоследствии поступит уведомление с результатом,
– рассказали в МОУ.
Если должность работника учебного заведения соответствует трем указанным выше критериям, но отсрочку педагог оформить в Резерв+ не может, стоит обратиться в учебное заведение – работодателя. Он должен проверить и, если надо, уточнить данные в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.
Мы также рассказывали, имеют ли право на отсрочку от мобилизации учителя частных школ.