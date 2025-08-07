Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины. Что надо сделать, чтобы получить отсрочку, читайте дальше.

Как педагогу получить отсрочку?

Чтобы получить отсрочку, надо иметь такие данные в Единой государственной электронной базе по вопросам образования:

отметку об основном месте работы;

зарплатную ставку не менее 0,75;

отметку о том, входит ли лицо в кадровую группу образовательного процесса в одной из сфер: высшем, профессиональном предвысшем, профессиональном образовании или работает на административной должности, относящейся к преподавательской категории.

Оформляется отсрочка просто: надо нажать на три точки на главном экране приложения Резерв+, выбрать пункт "Подать запрос на отсрочку", а затем соответствующую категорию – и впоследствии поступит уведомление с результатом,

– рассказали в МОУ.

Если должность работника учебного заведения соответствует трем указанным выше критериям, но отсрочку педагог оформить в Резерв+ не может, стоит обратиться в учебное заведение – работодателя. Он должен проверить и, если надо, уточнить данные в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.