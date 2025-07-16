Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на сообщение юриста Владислава Дерия, который ответил на вопрос одного из преподавателей частного заведения.

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Дают ли отсрочку учителям частных школ?

Учителя, которые работают в частных школах, тоже имеют право на отсрочку от мобилизации – так же как и педагоги государственных учреждений. Форма финансирования школы на это право не влияет.

По словам Дерия, главное, чтобы частное учебное заведение имело официальную лицензию, а сам работник работал минимум на 0,75 ставки.

Вы имеете право на отсрочку, ведь законодательством не предусмотрено, что для нее нужно обязательно работать именно в государственном учреждении,

– подчеркнул юрист.

Юрист советует, что в случае отказа ТЦК в устной форме следует требовать письменный ответ. После этого можно повторно подать пакет документов вместе с сопроводительным письмом или обжаловать отказ в суде.

Чтобы получить отсрочку от мобилизации, учитель частной школы должен подать в территориальный центр комплект документов:

заявление о предоставлении отсрочки;

справку из учебного заведения о должности и подтверждение доли ставки;

военно-учетный документ (можно е-ВОД);

по возможности – копию лицензии школы.

Таким образом, ключевое условие – это не форма собственности заведения, а наличие официальной лицензии на осуществление образовательной деятельности и официальное трудоустройство педагога.