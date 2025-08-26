Вступительную кампанию в профтехи продолжат
- Вступительную кампанию в профтехи в Украине продолжат, чтобы все потенциальные студенты имели возможность получить специальность.
- Она должна была продолжаться до 1 сентября.
Нынешнюю вступительную кампанию в учреждения профессионально-технического образования в Украине продолжат. Она должна была продолжаться до 1 сентября.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя министра образования и науки Дмитрия Завгороднего. По его словам, сейчас в профтехах учатся примерно 215 тысяч учеников. Большинство (более 70%) – после завершения 9 классов.
Смотрите также В Резерв+ появилась отсрочка для работников профтехов, колледжей и вузов
Сколько продлится вступительная кампания в профтехи?
Чиновник рассказал, что ежегодно в профтехи поступает примерно 100 тысяч учеников разного возраста.
Мы не ожидаем, что их будет поступать больше. Но мы хотим держать этот уровень, поскольку в целом в перспективе поступающих будет меньше из-за демографической ситуации. Надо пытаться сместить это в пользу тех профессий, которые для нас являются критически важными,
– уточнил он.
Завгородний говорит, что наиболее популярными являются профессии повара и автослесаря. При этом нет такого большого дефицита поваров, как, например, операторов станков с числовым программным управлением или сварщиков, водителей экскаваторов.
Поэтому мы ориентируемся сейчас не на общую цифру 100 тысяч, а именно на те профессии в тех регионах, где это важно,
– акцентировал заместитель Лисового.
Поэтому, чтобы все поступающие, которые в этом году не стали студентами колледжей или вузов, смогли получить специальность, вступительную кампанию в профтехи, что должна была завершиться 1 сентября, продолжат.
Ранее мы рассказывали, что в области профтехобразования изменят систему оценивания.