Нынешнюю вступительную кампанию в учреждения профессионально-технического образования в Украине продолжат. Она должна была продолжаться до 1 сентября.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя министра образования и науки Дмитрия Завгороднего. По его словам, сейчас в профтехах учатся примерно 215 тысяч учеников. Большинство (более 70%) – после завершения 9 классов.

Сколько продлится вступительная кампания в профтехи?

Чиновник рассказал, что ежегодно в профтехи поступает примерно 100 тысяч учеников разного возраста.

Мы не ожидаем, что их будет поступать больше. Но мы хотим держать этот уровень, поскольку в целом в перспективе поступающих будет меньше из-за демографической ситуации. Надо пытаться сместить это в пользу тех профессий, которые для нас являются критически важными,

– уточнил он.

Завгородний говорит, что наиболее популярными являются профессии повара и автослесаря. При этом нет такого большого дефицита поваров, как, например, операторов станков с числовым программным управлением или сварщиков, водителей экскаваторов.

Поэтому мы ориентируемся сейчас не на общую цифру 100 тысяч, а именно на те профессии в тех регионах, где это важно,

– акцентировал заместитель Лисового.

Поэтому, чтобы все поступающие, которые в этом году не стали студентами колледжей или вузов, смогли получить специальность, вступительную кампанию в профтехи, что должна была завершиться 1 сентября, продолжат.