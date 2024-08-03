"На бюджет": почти 70 тысяч поступающих на бакалавра получили рекомендации к зачислению

В субботу, 3 августа, 69 603 абитуриента получили рекомендации к зачислению на бюджет по итогам автоматического распределения мест по алгоритму адресного размещения государственного и регионального заказа.

Речь идет о тех, кто поступает в учреждения высшего образования на бакалавра, магистра медицинского, ветеринарного, фармацевтического направлений на основе 11 классов (ПЗСО) и диплома профессионального младшего бакалавра, младшего бакалавра, младшего специалиста (НРК5).

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Поступление 2024

Информация уже поступает в электронные кабинеты, а также обновляется на сайте.

У поступающих, получивших рекомендацию, напротив одного из заявлений статус меняется на "Рекомендовано (бюджет)". Рекомендация предоставляется только на одно бюджетное место, по одному заявлению,

– отметили в ЕГЭБО.

Для зачисления нужно до 18:00 8 августа:

онлайн в электронном кабинете или лично в учебном заведении подтвердить выбор места обучения;

выполнить требования к зачислению (онлайн или офлайн предоставить копии необходимых документов);

заключить договор об обучении между учебным заведением и абитуриентом (с участием родителей или законных представителей – для несовершеннолетних абитуриентов).

После этого статус заявления изменится на "Включено в приказ (обучение за средства бюджета)".

Заявления поступающих, которые не получили рекомендации на бюджет, автоматически участвуют в конкурсе на контракт. Они имеют статус "Допущено к конкурсу". Рекомендации на контракт будут предоставлять с 9 августа на открытых и фиксированных конкурсных предложениях, на небюджетных – в соответствии с Правилами приема учебного заведения,

– отметили в ЕГБЭО.

Также добавили, что в случае зачисления на бюджет по одному из заявлений, которое получило рекомендацию, все остальные поданные получат статус "Деактивировано". Если вы хотите, чтобы другие заявления участвовали в конкурсе на контракт, надо подтвердить это:

выберите в кабинете нужное заявление,

в меню "Активные действия" нажмите кнопку "Подтвердить участие в конкурсе на обучение за средства физических или юридических лиц",

статус заявления изменится на "Допущено к конкурсу (контракт)".

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Важно! В ЕГЭБО отметили, информация, что базу "закрыли в разгар вступительной кампании на неопределенный срок", не соответствует действительности. Она работает в обычном режиме. Все поступающие имеют доступ к личным кабинетам.

"Для выполнения алгоритма распределения бюджетных мест доступ к базе был закрыт на 13 часов – с 18:00 2 августа до 07:00 3 августа", – объяснили в ЕГЭБО.