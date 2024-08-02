Немало поступающих интересует вопрос о том, можно ли повторно учиться на бюджете. Что говорит закон, читайте дальше.

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Можно ли еще раз поступить на бюджет

В соответствии со статьей 4 закона "О высшем образовании" граждане Украины имеют право бесплатно получать высшее образование в государственных и коммунальных ЗВО на конкурсной основе, если определенную степень высшего образования (бакалавра или магистра) получают впервые.

Граждане, которые по состоянию здоровья потеряли возможность выполнять служебные или должностные обязанности по полученной ранее квалификации, имеют право бесплатно получать высшее образование по второй специальности. Но такая потеря трудоспособности должна быть подтверждена заключениями медико-социальной экспертной комиссии.

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Повторно бесплатно получать высшее образование по той же степени образования имеют право также граждане Украины, которые не завершили обучение. Для этого они должны возместить средства, уже потраченные на оплату услуг по их подготовке.