Самому молодому абитуриенту на бакалавриат 14 лет, а самому старшему – 45, и это женщина, рассказал ректор КНУ имени Шевченко Владимир Бугров на брифинге. Он также назвал самые популярные специальности нынешней вступительной кампании.

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Какие самые популярные специальности вступительной кампании в КНУ

Так, самыми популярными специальностями по поданным в КНУ заявлениями являются:

  • 035 Филология;
  • 081 Право;
  • 291 Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии;
  • 053 Психология;
  • 061 Журналистика;
  • 121 Инженерия программного обеспечения;
  • 292 Международные экономические отношения;
  • 051 Экономика;
  • 122 Компьютерные науки;
  • 075 Маркетинг.

Бугров также отметил, что согласно гендерного среза выпускников 69% составляют женщины и 31% – мужчины.

Ректор рассказал, что в этом году университет предлагает 397 образовательных программ, 43 из которых уникальные.

  • Напомним, что в Минобразования Украины рассказали, сколько абитуриентов смогут получить гранты на обучение в вузах в этом году. Об этом читайте по ссылке.