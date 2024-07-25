Наймолодшому вступникові на бакалаврат 14 років, а найстаршому – 45, і це жінка, розповів ректор КНУ імені Шевченка Володимир Бугров на брифінгу. Він також назвав найпопулярніші спеціальності цьогорічної вступної кампанії.

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Які найпопулярніші спеціальності вступної кампанії у КНУ

Так, найпопулярнішими спеціальностями за поданими до КНУ заявами є:

  • 035 Філологія;
  • 081 Право;
  • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії;
  • 053 Психологія;
  • 061 Журналістика;
  • 121 Інженерія програмного забезпечення;
  • 292 Міжнародні економічні відносини;
  • 051 Економіка;
  • 122 Комп'ютерні науки;
  • 075 Маркетинг.

Бугров також зазначив, що відповідно до гендерного зрізу випускників 69% становлять жінки та 31% – чоловіки.

Ректор розповів, що цьогоріч університет пропонує 397 освітніх програм, 43 з яких унікальні.

  • Нагадаємо, що у Міносвіти України розповіли, скільки вступників зможуть отримати гранти на навчання у вишах цьогоріч. Про це читайте за посиланням.