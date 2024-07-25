Наймолодшому вступникові на бакалаврат 14 років, а найстаршому – 45, і це жінка, розповів ректор КНУ імені Шевченка Володимир Бугров на брифінгу. Він також назвав найпопулярніші спеціальності цьогорічної вступної кампанії.
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Які найпопулярніші спеціальності вступної кампанії у КНУ
Так, найпопулярнішими спеціальностями за поданими до КНУ заявами є:
- 035 Філологія;
- 081 Право;
- 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії;
- 053 Психологія;
- 061 Журналістика;
- 121 Інженерія програмного забезпечення;
- 292 Міжнародні економічні відносини;
- 051 Економіка;
- 122 Комп'ютерні науки;
- 075 Маркетинг.
Бугров також зазначив, що відповідно до гендерного зрізу випускників 69% становлять жінки та 31% – чоловіки.
Ректор розповів, що цьогоріч університет пропонує 397 освітніх програм, 43 з яких унікальні.
- Нагадаємо, що у Міносвіти України розповіли, скільки вступників зможуть отримати гранти на навчання у вишах цьогоріч. Про це читайте за посиланням.