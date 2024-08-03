Йдеться про тих, хто вступає до закладів вищої освіти на бакалавра, магістра медичного, ветеринарного, фармацевтичного спрямувань на основі 11 класів (ПЗСО) і диплома фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста (НРК5).

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Вступ 2024

Інформація вже надходить в електронні кабінети, а також оновлюється на сайті.

У вступників, що отримали рекомендацію, навпроти однієї з заяв статус змінюється на "Рекомендовано (бюджет)". Рекомендація надається лише на одне бюджетне місце, за однією заявою,

– наголосили в ЄДЕБО.

Для зарахування потрібно до 18:00 8 серпня:

онлайн в електронному кабінеті або особисто в закладі освіти підтвердити вибір місця навчання;

виконати вимоги до зарахування (онлайн або офлайн надати копії необхідних документів);

укласти договір про навчання між закладом освіти та вступником (за участю батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників).

Після цього статус заяви зміниться на "Включено до наказу (навчання за кошти бюджету)".

Заяви вступників, які не отримали рекомендації на бюджет, автоматично беруть участь у конкурсі на контракт. Вони мають статус "Допущено до конкурсу". Рекомендації на контракт надаватимуть з 9 серпня на відкритих та фіксованих конкурсних пропозиціях, на небюджетних – відповідно до Правил прийому закладу освіти,

– зазначили в ЄДБЕО.

Також додали, що в разі зарахування на бюджет за однією з заяв, яка отримала рекомендацію, усі інші подані отримають статус "Деактивовано". Якщо ж ви бажаєте, аби інші заяви брали участь у конкурсі на контракт, треба підтвердити це:

оберіть в кабінеті потрібну заяву,

в меню "Активні дії" натисніть кнопку "Підтвердити участь у конкурсі на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб",

статус заяви зміниться на "Допущено до конкурсу (контракт)".

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