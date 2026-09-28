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Учеба Образование в Украине Еще можно подать заявление на поступление в магистратуру: до когда дополнительный набор
28 сентября, 13:10
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Еще можно подать заявление на поступление в магистратуру: до когда дополнительный набор

Мария Волошин

В нашей стране все еще продолжается приемная кампания 2026 года. При этом еще можно подать заявление на поступление в магистратуру.

Ведь продолжается дополнительный прием заявлений от абитуриентов на поступление в магистратуру на контрактной основе. Об этом сообщает Osvita.ua.

До какого срока можно подать заявление

Дополнительные сроки приема заявлений и документов, конкурсного отбора и зачисления на обучение в магистратуру на контрактные места вузы, проводящие донабор, могут устанавливать самостоятельно.

Информацию о том, проводит ли высшее учебное заведение дополнительный набор в магистратуру, абитуриенты могут получить в приемных комиссиях вузов.

Подать заявление и пройти конкурсный отбор для поступления на контракт абитуриенты могут до 15 октября.

Для конкурсного отбора используются результаты единого вступительного экзамена, либо единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ), либо результаты профессионального экзамена, сданного в высшем учебном заведении.

Что известно о поступлении в магистратуру

По состоянию на начало учебного года в магистратуру уже зачислено 72 489 абитуриентов:

  • 28 054 – на бюджет;

  • 44 435 – на контракт.

Больше всего абитуриентов в магистратуру зачислили на следующие специальности:

  • психология – 7 890;

  • право – 6 202;

  • среднее образование – 4 732;

  • менеджмент – 4 431;

  • государственное управление и администрирование – 2 915.

Больше всего абитуриентов на магистратуру зачислили в следующие вузы:

  • Национальный университет "Львовская политехника" – 2 660;

  • КНУ имени Тараса Шевченко – 2 616;

  • КПИ имени Игоря Сикорского – 1 734;

  • ЛНУ имени Ивана Франко – 1 728;

  • Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины – 1 348.