Ведь продолжается дополнительный прием заявлений от абитуриентов на поступление в магистратуру на контрактной основе. Об этом сообщает Osvita.ua.
До какого срока можно подать заявление
Дополнительные сроки приема заявлений и документов, конкурсного отбора и зачисления на обучение в магистратуру на контрактные места вузы, проводящие донабор, могут устанавливать самостоятельно.
Информацию о том, проводит ли высшее учебное заведение дополнительный набор в магистратуру, абитуриенты могут получить в приемных комиссиях вузов.
Подать заявление и пройти конкурсный отбор для поступления на контракт абитуриенты могут до 15 октября.
Для конкурсного отбора используются результаты единого вступительного экзамена, либо единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ), либо результаты профессионального экзамена, сданного в высшем учебном заведении.
Что известно о поступлении в магистратуру
По состоянию на начало учебного года в магистратуру уже зачислено 72 489 абитуриентов:
28 054 – на бюджет;
44 435 – на контракт.
Больше всего абитуриентов в магистратуру зачислили на следующие специальности:
психология – 7 890;
право – 6 202;
среднее образование – 4 732;
менеджмент – 4 431;
государственное управление и администрирование – 2 915.
Больше всего абитуриентов на магистратуру зачислили в следующие вузы:
Национальный университет "Львовская политехника" – 2 660;
КНУ имени Тараса Шевченко – 2 616;
КПИ имени Игоря Сикорского – 1 734;
ЛНУ имени Ивана Франко – 1 728;
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины – 1 348.