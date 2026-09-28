Адже триває додаткове приймання заяв від абітурієнтів для вступу в магістратуру на контракт. Про це інформує Osvita.ua.

Доки можна подати заяву

Додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання в магістратурі на контракт виші, які проводять донабір, можуть встановлювати самостійно.

Інформацію про те, чи проводить заклад вищої освіти додатковий набір у магістратуру, вступники можуть отримати в приймальних комісіях вишів.

Подати заяву та пройти конкурсний відбір для вступу на контракт абітурієнти можуть до 15 жовтня.

Для конкурсного відбору використовуються результати єдиного вступного іспиту, або єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування чи ЄДКІ, або результати фахового іспиту, складеного у ЗВО.

Що відомо про вступ в магістратуру

Станом на початок навчального року на магістратуру вже зарахували 72 489 вступників:

28 054 — на бюджет;

44 435 — на контракт.

Найбільше вступників на магістратуру зарахували на такі спеціальності:

психологія — 7 890;

право — 6 202;

середня освіта — 4 732;

менеджмент — 4 431;

публічне управління та адміністрування — 2 915.

Найбільше вступників на магістратуру зарахували у такі виші: