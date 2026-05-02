Не только "водяная лилия": имеем свое замечательное слово на украинском

Знать свои названия цветов и растений очень важно, потому что они хранят в себе память и опыт нашего народа. В каждом названии есть частичка истории, легенды или символа, что помогает понять, как люди когда-то видели мир и природу.

Как еще на украинском называют цветок водяной лилии, рассказываем со ссылкой на "Горох".

Как по-украински назвать водяную лилию?

Этот водяной цветок – украшение многих озер и прудов, даже небольших искусственных водоемов и фонтанов. И вы, вероятно, видели эти цветы-звезды белого, желтого или розового цветов.

Интересно, что магазины, которые продают саженцы, называют их латинским названием, хотя есть очень красивое украинское слово.

На украинском цветок водяной лилии называют – латаття. Словарь украинского языка (СУМ-20) толкует: латаття – водяное растение с крупными листьями и белыми или желтыми цветками.

Слово "кувшинка" происходит от праславянского корня "лата" со значением "лист, покров" или – "латка", ведь большие круглые листья растения будто покрывают плес водоема листьями-латками. Очевидно, "латат " означает "листовой" – "с большими и широкими листьями".

А латинское название растения – Nymphaéa. То есть часто в каталогах магазинов растений или цветочных магазинах вы встретите цветок как – нимфею.

Но есть еще и другие названия, которые можно встретить в литературе и устном народном творчестве:

лілея/лілія,

лопаття,

купава,

купавка,

одолінь-трава,

русалчина квітка / русалчин цвіт,

лебедина квітка,

водяний лопух,

збаночки,

листоплуг,

ломич,

лопатник,

умич білий.

Такие названия мы можем встретить в литературе и фольклоре:

Лишалось обійти невелике озерце, плесо якого поблискувало між осокою та лататтям. (Борис Антоненко-Давидович).

Кстати, символ Египта цветок лотос тоже из рода кувшинок – Nymphaea lotus.

Что символизирует цветок кувшинки?

Славяне наделяли "одолинь-траву" волшебной силой, способной защитить от злых сил, недугов, чудовищ и разбойников, подстерегавших путника на пути. Поэтому корень растения носили как талисман на шее или зашивали в одежду.

Кувшинку люди издавна называли "русалочьим цветком". Белый нежный лепесток, а под ним - корневище, пятнистое, как хвост рыбы или змеи. Народная фантазия превратила его в русалку - красавицу с хвостом, сияющего в воде. А еще говорили: цветок прячется на ночь под воду, как сама русалка, исчезающая в глубине.

Верили, что русалки охраняют кувшинки и наказывают тех, кто срывает его без разрешения. В "Майской ночи" Николая Гоголя появлялись русалки с венками из кувшинок на голове.

В народной традиции кувшинки – символ чистоты, девичьей невинности и верности. По легендам, цветок вырастал на месте гибели девушек, которые выбирали смерть в воде вместо позора или неволи. Поэтому кувшинка стала образом жертвенности и несокрушимости.

Сюжет русалок и водоема с кувшинками есть на многих картинах известных художников: Франческо Лояконо "Лотосы", Клод Моне цикл картин "Нимфеи", Альберт Эдельфейт "Водяные лилии", Юлий Клевер "Кувшинка" и другие.

Кувшинки на картинах известных художников

В Украине распространены два вида: кувшинка белая (Nymphaea alba) и кувшинка снежно-белая (Nymphaea candida), которые имеют лекарственные свойства.

Интересно! Художник-импрессионист Клод Моне нарисовал целый цикл из 250 картин "Водяные лилии" или "Нимфеи". Картины изображают цветник и водоем усадьбы Моне в Живерни.

Поэтому, имея собственное название, которое является литературным и научным – латаття, используйте его. Это слово несет в себе и природную красоту, и народную память и представления.