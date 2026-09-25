МОН назначило нового и․о․ ректора КНУ имени Шевченко

В ближайшее время должны состояться выборы ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Министерство образования и науки Украины назначило нового исполняющего обязанности ректора на период предвыборной кампании.

Им стал Владимир Ильченко. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Кто возглавит КНУ

Ильченко – директор учебно-научного института высоких технологий КНУ, доктор физико-математических наук и профессор кафедры нанофизики конденсированных сред,

Ранее исполняющим обязанности ректора был Валерий Копейка. Однако его освободили от исполнения обязанностей ректора КНУ, поскольку участники избирательного процесса не могут быть исполняющими обязанности ректора.

Владимир Ильченко будет исполнять обязанности ректора до назначения руководителя в установленном законодательством порядке или назначения другого и. о. ректора, но не позднее 25 марта 2027 года.

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Что известно о выборах ректора в КНУ имени Шевченко