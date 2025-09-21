Ректор Львовской политехники рассказала об оттоке студентов и преподавателей за границу
- Ректор Львовской политехники Наталья Шаховская отметила необходимость содержания студентов и преподавателей, ведь наблюдается отток за границу из-за войны.
- Основные усилия университета направлены на развитие человеческого потенциала и инфраструктуры, включая новые образовательные программы и обновление студенческих зон отдыха.
Ректор Львовской политехники Наталья Шаховская заявила, что самое важное для нее и вообще для всей украинской системы образования, – удержать людей, в частности студентов и работников. Ведь с началом полномасштабной войны происходит отток абитуриентов за границу.
Особенно ребят, которые пересекают границу 17 – 18 лет. Об этом Наталья Шаховская рассказала "Вчися.Медиа", информирует 24 Канал.
Смотрите также Во Львовской политехнике сообщили об оттоке первокурсников
Какие вызовы видит ректор Львовской политехники?
Шаховская отметила, что в 2022 году выезжали также преподаватели. Большинство из них уже вернулась обратно в вуз.
Наши преподаватели очень хорошо показали себя в зарубежных университетах, поэтому должны приложить усилия, чтобы удержать их здесь,
– отметила ректор львовского ЗВО.
И добавила, что ее основные усилия как ректора будут направлены на развитие человеческого потенциала. Прежде всего говорится об открытии новых, актуальных образовательных программ для студенчества. В частности тех, которые позволят учиться определенное время за рубежом.
Преподавателям также планируем оказывать поддержку в написании различных проектов для привлечения дополнительного финансирования, предлагать различные стажировки,
– сообщила Шаховская.
И, конечно, не менее важное место, по ее словам, занимает развитие инфраструктуры и ее обновление.
Мы уже создаем зоны отдыха, где студенты и студентки могут остаться после пар или между парами и пообщаться. Также планируем обновить студенческую столовую, чтобы сделать это пространство более комфортным, и т.д,
– резюмировала она.
Смотрите также За что сейчас отчисляют студентов из ЛНУ имени Ивана Франко
Покидают ли Львовскую политехнику первокурсники?
- Во Львовской политехнике ввели офлайн-обучение, в частности, чтобы вернуть преподавателей в Украину. Сейчас в ЗВО не видят оттока педагогов.
- Ректор университета Наталья Шаховская рассказала, что вместо этого в вузе наблюдают отток первокурсников, которые уже поступили в университеты.
- Приближаясь к возрасту, когда нельзя будет пересекать границу, они выезжают, отметила она.