Особенно ребят, которые пересекают границу 17 – 18 лет. Об этом Наталья Шаховская рассказала "Вчися.Медиа", информирует 24 Канал.

Какие вызовы видит ректор Львовской политехники?

Шаховская отметила, что в 2022 году выезжали также преподаватели. Большинство из них уже вернулась обратно в вуз.

Наши преподаватели очень хорошо показали себя в зарубежных университетах, поэтому должны приложить усилия, чтобы удержать их здесь,

– отметила ректор львовского ЗВО.

И добавила, что ее основные усилия как ректора будут направлены на развитие человеческого потенциала. Прежде всего говорится об открытии новых, актуальных образовательных программ для студенчества. В частности тех, которые позволят учиться определенное время за рубежом.

Преподавателям также планируем оказывать поддержку в написании различных проектов для привлечения дополнительного финансирования, предлагать различные стажировки,

– сообщила Шаховская.

И, конечно, не менее важное место, по ее словам, занимает развитие инфраструктуры и ее обновление.

Мы уже создаем зоны отдыха, где студенты и студентки могут остаться после пар или между парами и пообщаться. Также планируем обновить студенческую столовую, чтобы сделать это пространство более комфортным, и т.д,

– резюмировала она.

Покидают ли Львовскую политехнику первокурсники?