Особенно ребят, которые пересекают границу 17 – 18 лет. Об этом Наталья Шаховская рассказала "Вчися.Медиа", информирует 24 Канал.

Какие вызовы видит ректор Львовской политехники?

Шаховская отметила, что в 2022 году выезжали также преподаватели. Большинство из них уже вернулась обратно в вуз.

Наши преподаватели очень хорошо показали себя в зарубежных университетах, поэтому должны приложить усилия, чтобы удержать их здесь,
– отметила ректор львовского ЗВО.

И добавила, что ее основные усилия как ректора будут направлены на развитие человеческого потенциала. Прежде всего говорится об открытии новых, актуальных образовательных программ для студенчества. В частности тех, которые позволят учиться определенное время за рубежом.

Преподавателям также планируем оказывать поддержку в написании различных проектов для привлечения дополнительного финансирования, предлагать различные стажировки,
– сообщила Шаховская.

И, конечно, не менее важное место, по ее словам, занимает развитие инфраструктуры и ее обновление.

Мы уже создаем зоны отдыха, где студенты и студентки могут остаться после пар или между парами и пообщаться. Также планируем обновить студенческую столовую, чтобы сделать это пространство более комфортным, и т.д,
– резюмировала она.

Покидают ли Львовскую политехнику первокурсники?

  • Во Львовской политехнике ввели офлайн-обучение, в частности, чтобы вернуть преподавателей в Украину. Сейчас в ЗВО не видят оттока педагогов.
  • Ректор университета Наталья Шаховская рассказала, что вместо этого в вузе наблюдают отток первокурсников, которые уже поступили в университеты.
  • Приближаясь к возрасту, когда нельзя будет пересекать границу, они выезжают, отметила она.