Ректорка Львівської політехніки Наталія Шаховська заявила, що найважливіше для неї та загалом для всієї української системи освіти, – втримати людей, зокрема студентів та працівників. Адже з початком повномасштабної війни відбувається відтік вступників за кордон.

Особливо хлопців, які перетинають межу 17 – 18 років. Про це Наталія Шаховська розповіла "Вчися.Медіа", інформує 24 Канал.

Які виклики бачить ректорка Львівської політехніки?

Шаховська зазначила, що у 2022 році виїжджали також викладачі. Більшість із них уже повернулася назад до вишу.

Наші викладачі дуже добре показали себе в закордонних університетах, тож маємо докласти зусиль, щоб утримати їх тут,

– наголосила ректорка львівського ЗВО.

І додала, що її основні зусилля як ректорки будуть спрямовані на розвиток людського потенціалу. Насамперед мовиться про відкриття нових, актуальних освітніх програм для студентства. Зокрема тих, які даватимуть змогу навчатися певний час за кордоном.

Викладачам також плануємо надавати підтримку в написанні різних проєктів для залучення додаткового фінансування, пропонувати різноманітні стажування,

– повідомила Шаховська.

І, звісно, не менш вагоме місце, за її словами, посідає розвиток інфраструктури та її оновлення.

Ми вже створюємо зони відпочинку, де студенти та студентки можуть залишитися після пар чи між парами й поспілкуватися. Також плануємо оновити студентську їдальню, щоб зробити цей простір комфортнішим, тощо,

– резюмувала вона.

Чи покидають Львівську політехніку першокурсники?