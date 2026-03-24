Выпускники поразили сеть выбором песни для выпускного вальса: некоторые мечтали под нее станцевать

В сети завирусилось видео репетиции школьного вальса выпускников, которое вызвало волну ностальгии. Ученики выбрали культовую композицию, и пользователи массово делятся собственными воспоминаниями о выпускных.

Выпускники будут танцевать под легендарную композицию

Известный учитель физики и информатики из Киева Руслан Цыганков поделился в своем TikTok видео с репетиции школьного вальса выпускников 2026 года. Ролик быстро набрал популярность и собрал почти 700 тысяч просмотров.

Особое внимание пользователей привлек выбор музыки – школьники готовят танец под композицию Still Loving You легендарной группы Scorpions. В комментариях такой выбор называют "шедевром всех времен" и отмечают, что у выпускников "есть вкус".

Незалежно від формату, навчання може бути цікавим та ефективним. Це щодня доводить перша дистанційна школа в Україні "Оптіма", якій довіряють 13 000 родин. Отримайте демодоступ, аби і ваші діти випробували освіту майбутнього вже сьогодні.

Многие пользователи признаются, что эта песня вызывает у них сильную ностальгию. Некоторые вспоминают собственные выпускные, другие – медленные танцы на дискотеках и даже первые поцелуи именно под эту композицию.

Мы тоже под эту песню танцевали,

– вспоминают в комментариях.

В то же время не все однозначно поддержали такой выбор. Часть пользователей обратила внимание, что композиция не совсем подходит для классического вальса из-за другого музыкального размера. Несмотря на это, большинство отзывов остаются положительными.

Учитель показал, как готовят танец ученики: смотрите видео

В комментариях также активно делятся собственными идеями для выпускного танца. Кто-то рассказывает, что их класс выбрал другие известные композиции, а некоторые признаются, что мечтал танцевать именно под Scorpions, но не смог убедить одноклассников.

Важно! Несмотря на дискуссии, видео стало еще одним примером того, как школьные традиции сочетаются с современными трендами соцсетей и вызывают искренние эмоции у разных поколений.

