Выпускники поразили сеть выбором песни для выпускного вальса: некоторые мечтали под нее станцевать
- Выпускники подготовили танец под композицию Still Loving You группы Scorpions, что вызвало ностальгию у многих пользователей соцсетей.
- Видео репетиции быстро набрало популярность, собрав почти 700 тысяч просмотров, однако не все поддержали выбор музыки для вальса из-за ее музыкального размера.
В сети завирусилось видео репетиции школьного вальса выпускников, которое вызвало волну ностальгии. Ученики выбрали культовую композицию, и пользователи массово делятся собственными воспоминаниями о выпускных.
Выпускники будут танцевать под легендарную композицию
Известный учитель физики и информатики из Киева Руслан Цыганков поделился в своем TikTok видео с репетиции школьного вальса выпускников 2026 года. Ролик быстро набрал популярность и собрал почти 700 тысяч просмотров.
Смотрите также Школу не посещаешь – будут штрафы: в МОН анонсировали усиление контроля
Особое внимание пользователей привлек выбор музыки – школьники готовят танец под композицию Still Loving You легендарной группы Scorpions. В комментариях такой выбор называют "шедевром всех времен" и отмечают, что у выпускников "есть вкус".
Многие пользователи признаются, что эта песня вызывает у них сильную ностальгию. Некоторые вспоминают собственные выпускные, другие – медленные танцы на дискотеках и даже первые поцелуи именно под эту композицию.
Мы тоже под эту песню танцевали,
– вспоминают в комментариях.
В то же время не все однозначно поддержали такой выбор. Часть пользователей обратила внимание, что композиция не совсем подходит для классического вальса из-за другого музыкального размера. Несмотря на это, большинство отзывов остаются положительными.
Учитель показал, как готовят танец ученики: смотрите видео
В комментариях также активно делятся собственными идеями для выпускного танца. Кто-то рассказывает, что их класс выбрал другие известные композиции, а некоторые признаются, что мечтал танцевать именно под Scorpions, но не смог убедить одноклассников.
Важно! Несмотря на дискуссии, видео стало еще одним примером того, как школьные традиции сочетаются с современными трендами соцсетей и вызывают искренние эмоции у разных поколений.
Рэп вместо учебника: как песня помогла сдать НМТ по истории?
Студентка Александра поделилась, что популярная песня "РэпИстория" помогла ей сдать НМТ по истории Украины, запомнив ключевые даты и получив 165 баллов.
Пользователи TikTok подтверждают эффективность песни для подготовки к тестам, отмечая, что она помогла им успешно выполнить контрольные работы и сдать экзамены.