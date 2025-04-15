Вам не "взгрустнулось": как интересно сказать о своем состоянии на украинском
- Статья предлагает украинские соответствия для русского слова "взгрустнулось".
- Для выражения легкой грусти можно использовать слова "журбинка", "смутинка", "журонька".
- Лучшим лекарством против грусти является спорт, прогулки, смена обстановки и встречи с друзьями.
Каждый из нас переживал состояние противоположное радости. А знали ли, как его описать на украинском?
Весенние выходки погоды нагоняют "грусть", как об этом состоянии сказать на украинском рассказывает 24 Канал, ссылаясь на тикток @lara_ukr.
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Как же сказать о своем состоянии вместо "взгрустнулось"
Вероятно у каждого из нас было состояние, когда мы впадали в состояние "грусти" или от усталости, или от информации, или от обстоятельств и объясняли – мне "взгруснулось". Но этого слова нет в украинском языке.
Слово происходит от русского "грусть" – это эмоция противоположная радости. В украинском языке ближайшие слова для описания такого состояния, как подают нам словари, это:
- сум
- смуток
- скруха
- жура
- журба
- жаль
- туга
Но даже они могут использоваться относительно глубины этого состояния или обстоятельств. И эти же слова заменяют русское слово – "печаль", "тоска" – это более тяжелое состояние грусти, вызванное определенными обстоятельствами.
Однако, это слово никогда не употребляется отдельно, поэтому печаль нас:
- окутывает
- обнимает
- охватывает
- берет
- пронизывает
- настаивает
- вялит
- налагает на сердце.
И поэтому фраза "мне взгруснулось" можно заменить украинскими аналогами:
- мені стало сумно (журно);
- журба (туга) оповила мене;
- я засумував;
- я сумовитий;
- я сьогодні смутний / смутливий;
- смуток мене – огорнув, охопив, напосів, пройняв.
Но можно и позитивнее:
- впіймав журбинку;
- схопив смутинку;
- напала гризота (можна пояснити і як клопіт).
Как заменить "взгрустнулось": смотрите видео
Невероятный народ украинцы, даже для сложных и негативных эмоций у них есть ласкательные формы – журбинка, журбонька, тугонька, смутинка, журонька, жалинка.
"Поїхав мій милий у чужу сторононьку, покинув журбоньку на мою головоньку" (Народна пісня).
А лучшим лекарством против грусти является спорт, прогулки, смена обстановки, встреча с друзьями и путешествия. И в конце концов – весна – длинные и теплые дни, все цветет! Скоро праздник! Находите радость в мелочах и улыбайтесь!
Наслаждайтесь жизнью и учите украинский – в нем еще столько интересных слов, в нем еще столько интересных слов и выражений о которых вы не слышали.
Поэтому свою печаль развеивайте, рассеивайте, растворяйте, гоните прочь!