Вам не "взгрустнулось": как интересно сказать о своем состоянии на украинском

Каждый из нас переживал состояние противоположное радости. А знали ли, как его описать на украинском?

Весенние выходки погоды нагоняют "грусть", как об этом состоянии сказать на украинском рассказывает 24 Канал, ссылаясь на тикток @lara_ukr.

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Как же сказать о своем состоянии вместо "взгрустнулось"

Вероятно у каждого из нас было состояние, когда мы впадали в состояние "грусти" или от усталости, или от информации, или от обстоятельств и объясняли – мне "взгруснулось". Но этого слова нет в украинском языке.

Слово происходит от русского "грусть" – это эмоция противоположная радости. В украинском языке ближайшие слова для описания такого состояния, как подают нам словари, это:

сум

смуток

скруха

жура

журба

жаль

туга

Но даже они могут использоваться относительно глубины этого состояния или обстоятельств. И эти же слова заменяют русское слово – "печаль", "тоска" – это более тяжелое состояние грусти, вызванное определенными обстоятельствами.

Однако, это слово никогда не употребляется отдельно, поэтому печаль нас:

окутывает

обнимает

охватывает

берет

пронизывает

настаивает

вялит

налагает на сердце.

И поэтому фраза "мне взгруснулось" можно заменить украинскими аналогами:

мені стало сумно (журно);

журба (туга) оповила мене;

я засумував;

я сумовитий;

я сьогодні смутний / смутливий;

смуток мене – огорнув, охопив, напосів, пройняв.

Но можно и позитивнее:

впіймав журбинку;

схопив смутинку;

напала гризота (можна пояснити і як клопіт).

Как заменить "взгрустнулось": смотрите видео

Невероятный народ украинцы, даже для сложных и негативных эмоций у них есть ласкательные формы – журбинка, журбонька, тугонька, смутинка, журонька, жалинка.

"Поїхав мій милий у чужу сторононьку, покинув журбоньку на мою головоньку" (Народна пісня).

А лучшим лекарством против грусти является спорт, прогулки, смена обстановки, встреча с друзьями и путешествия. И в конце концов – весна – длинные и теплые дни, все цветет! Скоро праздник! Находите радость в мелочах и улыбайтесь!

Наслаждайтесь жизнью и учите украинский – в нем еще столько интересных слов, в нем еще столько интересных слов и выражений о которых вы не слышали.

Поэтому свою печаль развеивайте, рассеивайте, растворяйте, гоните прочь!