Вам не "взгрустнулося": як цікаво сказати про свій стан українською

Кожен з нас переживав стан протилежний до радості. А чи знали, як його описати українською?

Весняні витівки погоди наганяють "грусть", як про цей стан сказати українською розповідає 24 Канал, посилаючись на тікток @lara_ukr.

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Як же сказати про свій стан замість "взгрустнулось"

Певно у кожного з нас був стан, коли ми впадали у стан "грусті" чи від утоми, чи від інформації, чи від обставин і пояснювали – мені "взгруснулося". Але цього слова немає в українській мові.

Слово походить від російського "грусть" – це емоція протилежна до радості. В українській мові найближчі слова для опису такого стану, як подають нам словники, це:

сум

смуток

скруха

жура

журба

жаль

туга

Але навіть вони можуть використовуватися відносно глибини цього стану чи обставин. І ці ж слова замінюють російське слово – "печаль" – це важчий стан смутку, який спричинений певними обставинами.

Однак, це слово ніколи не вживається окремо, тому сум нас:

огортає

обіймає

охоплює

бере

проймає

напосідає

в'ялить

налягає на серце.

А тому фразу "мені взгруснулося" можна замінити українськими відповідниками:

мені стало сумно (журно);

журба (туга) оповила мене;

я засумував;

я сумовитий;

я сьогодні смутний / смутливий;

смуток мене – огорнув, охопив, напосів, пройняв.

Але можна і позитивніше:

впіймав журбинку;

схопив смутинку;

напала гризота (можна пояснити і як клопіт).

Як замінити "взгрустнулось": дивіться відео

Неймовірний народ українці, навіть для складних і негативних емоцій у них є пестливі форми – журбинка, журбонька, тугонька, смутинка, журонька, жалинка.

"Поїхав мій милий у чужу сторононьку, покинув журбоньку на мою головоньку" (Народна пісня).



А найкращими ліками проти смутку є спорт, прогулянки, зміна оточення, зустріч з друзями та мандрівки. Та й зрештою – весна – довші і тепліші дні, усе квітне! Скоро свято! Знаходьте радість у дрібницях і посміхайтеся!

Насолоджуйтесь життям та вчіть українську – у ній ще стільки цікавих слів, у ній ще стільки цікавих слів та висловів про які ви не чули.

Тому свій сум розвіюйте, розсівайте, розчиняйте, гоніть геть!