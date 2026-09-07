Президент подписал закон о грантах на высшее образование: что изменится для студентов

В Украине официально ввели грантовую форму обучения в украинских вузах. Она будет существовать параллельно с бюджетной и контрактной.

Соответствующий законопроект № 10399 подписал глава нашего государства Владимир Зеленский. Информация уже доступна на сайте Верховной Рады.

Как будет работать грантовая форма обучения

Председатель комитета по образованию, науке и инновациям парламента Сергей Бабак подчеркнул, что изменения не отменяют бюджетные места – возможность получать высшее образование на средства государства останется.

Отдельно студенты смогут получить образовательные гранты, государственный заказ на которые будут формироваться с учетом потребностей специалистов.

Государство получает возможность точнее направлять ресурс на подготовку тех специалистов, в которых нуждается, а абитуриент – больше возможностей получить государственную поддержку для получения высшего образования, о котором мечтал,

– сообщил нардеп.

Он также отметил, что государственный заказ для 2026 – 2027 учебного года уже сформирован по новым принципам.

Что предусматривает новый закон о грантах

В МОН ранее отмечали, что академические гранты смогут получить поступающие с лучшими результатами экзаменов, получивших рекомендацию к зачислению на контракт. Если абитуриент отказался от бюджетного места, он не сможет претендовать на грант.

Грантовые средства не нужно будет возвращать или отрабатывать после завершения учебы. Если абитуриент отвечает требованиям, он автоматически получит сертификат на грант в Дии. Деньги не зачислят на личный счет, а перечисляют непосредственно в вуз, где поступающий согласится получить образование.

Также закон увеличивает размеры грантов и впервые вводит их для студентов магистратуры. Появилась и возможность возобновить такую ​​форму финансовой поддержки после отчисления.

В то же время гранты будут иметь определенные ограничения. В частности, государство не будет предоставлять грант первого уровня студентам бакалавриата и магистратуры по специальностям:

D Бизнес, администрирование и право;

С1 Экономика и международные экономические отношения (по специализациям);

C3 Международные отношения;

С7 Журналистика;

J2 Гостинично-ресторанная дело и кейтеринг;

J3 Туризм и рекреация;

I1 Стоматология;

B11 Филология (кроме специализаций по украинскому языку и литературе, крымскотатарскому языку и литературе, фольклористике).

Напомним, что недавно замглавы МОН Николай Трофименко заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не подписал закон о грантах для магистрантов. Однако в этом году они все же смогут получить средства на обучение в вузах.