Сертификаты, подтверждающие право на грант, начнут высылать с 15 сентября. Об этом сообщил заместитель главы МОН Николай Трофименко во время брифинга, пишет УП.

Получат ли магистранты гранты

Недавно Рада одобрила во втором чтении законопроект №10399. Он вводит систему образовательных грантов не только для бакалавров, но и для магистров.

Трофименко отметил, что МОН готовилось к различным сценариям, поэтому еще в мае запустило правительственный эксперимент, который был одобрен народными депутатами.

Закон вступит в силу в следующем году, а сейчас действует эксперимент,

– уточнил чиновник.

Поэтому правительство выделило средства на гранты магистрам вне рамок закона № 10399. Магистранты получат деньги для оплаты обучения уже с 15 сентября этого года.

Какие гранты могут получить магистранты

Магистранты (абитуриенты 2026 года) имеют право на получение следующих грантов:

27 тысяч гривен – если по всем предметам ЕВИ и ЕФВВ/ЕДКИ набрано 140+ баллов (для специальностей с особой поддержкой – 130+ баллов);

40 тысяч гривен – если по тестированию по двум предметам абитуриент набрал 160+ баллов.

В то же время гранты первого уровня не распространяются на абитуриентов, поступающих на следующие популярные направления:

D Бизнес, администрирование и право;

С1 Экономика и международные экономические отношения (по специализациям);

C3 Международные отношения;

С7 Журналистика;

J2 Гостинично-ресторанное дело и кейтеринг;

J3 Туризм и рекреация;

I1 Стоматология;

B11 Филология (кроме специализаций по украинскому языку и литературе, крымскотатарскому языку и литературе, фольклористике).

Ранее мы сообщали, что в этих вузах можно получить грант на обучение.