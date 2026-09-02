Сертифікати, які підтверджують право на грант, почнуть надсилати з 15 вересня. Про це розповів заступник очільника МОН Микола Трофименко під час брифінгу, пише УП.

Чи отримають магістранти гранти

Недавно Рада погодила у другому читанні законопроєкт №10399. Він запроваджує систему освітніх грантів не лише для бакалаврів, а й для магістрів.

Трофименко зауважив, що МОН готувалося до різних сценаріїв, тож ще в травні запустили урядовий експеримент, який нардепи погодили.

Закон набуде чинності наступного року, а зараз діє експеримент,

– уточнив посадовець.

Тож уряд забезпечив кошти на гранти магістрам поза межами закону №10399. Магістранти отримають гроші для оплати навчання вже з 15 вересня цього року.

Які гранти можуть отримати магістри

Магістри (вступники 2026 року) мають право на отримання таких грантів:

27 тисяч гривень – якщо всі предмети ЄВІ та ЄФВВ/ЄДКІ склали на 140+ балів (для спеціальностей з особливою підтримкою – 130+ балів);

40 тисяч гривень – якщо за тестування з двох предметів вступник набрав 160+ балів.

Водночас гранти першого рівня не поширюються на вступників на такі популярні напрями:

D Бізнес, адміністрування та право;

С1 Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями);

C3 Міжнародні відносини;

С7 Журналістика;

J2 Готельно-ресторанна справа та кейтеринг;

J3 Туризм та рекреація;

I1 Стоматологія;

B11 Філологія (окрім спеціалізацій з української мови та літератури, кримськотатарської мови та літератури, фольклористики).

Раніше ми розповідали, що у цих вишах можна отримати грант на навчання.