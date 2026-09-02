Сертифікати, які підтверджують право на грант, почнуть надсилати з 15 вересня. Про це розповів заступник очільника МОН Микола Трофименко під час брифінгу, пише УП.
Чи отримають магістранти гранти
Недавно Рада погодила у другому читанні законопроєкт №10399. Він запроваджує систему освітніх грантів не лише для бакалаврів, а й для магістрів.
Трофименко зауважив, що МОН готувалося до різних сценаріїв, тож ще в травні запустили урядовий експеримент, який нардепи погодили.
Закон набуде чинності наступного року, а зараз діє експеримент,
– уточнив посадовець.
Тож уряд забезпечив кошти на гранти магістрам поза межами закону №10399. Магістранти отримають гроші для оплати навчання вже з 15 вересня цього року.
Які гранти можуть отримати магістри
Магістри (вступники 2026 року) мають право на отримання таких грантів:
27 тисяч гривень – якщо всі предмети ЄВІ та ЄФВВ/ЄДКІ склали на 140+ балів (для спеціальностей з особливою підтримкою – 130+ балів);
40 тисяч гривень – якщо за тестування з двох предметів вступник набрав 160+ балів.
Водночас гранти першого рівня не поширюються на вступників на такі популярні напрями:
D Бізнес, адміністрування та право;
С1 Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями);
C3 Міжнародні відносини;
С7 Журналістика;
J2 Готельно-ресторанна справа та кейтеринг;
J3 Туризм та рекреація;
I1 Стоматологія;
B11 Філологія (окрім спеціалізацій з української мови та літератури, кримськотатарської мови та літератури, фольклористики).
Раніше ми розповідали, що у цих вишах можна отримати грант на навчання.