Відповідний законопроєкт №10399 підписав глава нашої держави Володимир Зеленський. Інформація вже є на сайті Верховної Ради.

Як працюватиме грантова форма навчання

Очільник Освітнього комітету ВРУ Сергій Бабак наголосив, що зміни не скасовують бюджетні місця – можливість здобувати вищу освіту за кошти держави залишиться.

Окремо студенти зможуть отримати освітні гранти, державне замовлення на які формуватимуть з урахуванням потреб у фахівцях.

Держава отримує можливість точніше спрямовувати ресурс на підготовку тих фахівців, яких потребує, а вступник – більше можливостей отримати державну підтримку для здобуття вищої освіти, про яку мріяв,

– повідомив нардеп.

Він також зауважив, що державне замовлення для 2026 – 2027 навчального року вже сформували за новими принципами.

Що передбачає новий закон про гранти

У МОН раніше зазначали, що академічні гранти зможуть отримати вступники з найкращими результатами іспитів, які отримали рекомендацію до зарахування на контракт. Якщо абітурієнт відмовився від бюджетного місця, то не зможе претендувати на грант.

Грантові кошти не треба буде повертати або відпрацьовувати після завершення навчання.

Якщо абітурієнт відповідає вимогам, він автоматично отримає сертифікат на грант у Дії. Гроші не зарахують на особистий рахунок, а перераховують безпосередньо у виш, де вступник погодиться здобути освіту.

Також закон збільшує розміри грантів і вперше запроваджує їх для студентів магістратури. З'явилася і можливість поновити таку форму фінансової підтримки навчання після відрахування.

Водночас гранти матимуть певні обмеження. Зокрема, держава не надаватиме грант першого рівня студентам бакалаврату та магістратури за спеціальностями:

D Бізнес, адміністрування та право;

С1 Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями);

C3 Міжнародні відносини;

С7 Журналістика;

J2 Готельно-ресторанна справа та кейтеринг;

J3 Туризм та рекреація;

I1 Стоматологія;

B11 Філологія (окрім спеціалізацій з української мови та літератури, кримськотатарської мови та літератури, фольклористики).

Нагадаємо, що недавно заступник очільника МОН Микола Трофименко заявляв, що президент України Володимир Зеленський досі не підписав закон про гранти для магістрантів. Однак цьогоріч вони все ж зможуть отримати кошти на навчання у вишах.