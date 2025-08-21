Об этом в своем телеграм-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает 24 Канал. Законопроект поддержали 285 нардепов.

Ранее в Минобразования сообщали, что предусматривает законопроект и каких изменений следует ожидать.

Что такое Ukraine Facility?

Это программа многолетней финансовой помощи Украине от ЕС. Она предусматривает предоставление 50 миллиардов евро в течение 2024 – 2027 годов. Из этой суммы 39 миллиардов евро направят в госбюджет для усиления макрофинансовой стабильности. Остальные – специальный инвестиционный инструмент для покрытия рисков в приоритетных секторах, покрытие процентов по кредитам и тому подобное.



Правительство, свою очередь, приняло план выполнения условий для получения этой помощи. Речь идет о европейских подходах к реформе государственного управления, борьбы с коррупцией и других реформ.