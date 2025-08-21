Рада приняла законопроект о профессиональном образовании: что он предусматривает
Парламент поддержал законопроект №13107-д – о профессиональном образовании. Он предусматривает ряд изменений и является одним из условий Ukraine Facility.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает 24 Канал. Законопроект поддержали 285 нардепов.
Что изменится в профессиональном образовании?
Ранее в Минобразования сообщали, что предусматривает законопроект и каких изменений следует ожидать.
В частности это:
- Финансовая и кадровая автономия учебных заведений. Так, они смогут работать как некоммерческие общества. Это позволит самостоятельно управлять средствами. Поэтому, учебные заведения будут получать средства от своих учредителей за услуги по подготовке специалистов, а не по смете. Это должно обеспечить рыночное и конкурентное распределение денег между заведениями.
- Наблюдательные советы станут реальным органом управления – как в бизнесе. Члены наблюдательных советов будут проводить конкурс на должность директора заведения, оценивать его работу, утверждать стратегию и финансовый план. В их состав войдут работодатели, которые сотрудничают с заведением, поэтому бизнес получит реальное влияние.
- Гранты на дуальное образование. В МОН предусмотрели новый механизм финансирования дуального образования, чтобы люди могли получать гранты от государства или местных властей на обучение на базе предприятий. Сочетание работы с обучением будет возможным с применением специального студенческого трудового договора.
- Меньше бюрократии. Заведения получат упрощенную систему лицензирования, исчезнет бюрократический процесс аттестации учреждений профобразования. Также вместо "ПТУ", "ВПУ" и других устаревших аббревиатур останутся профессиональные колледжи и учебные центры. Ученики станут студентами, слушателями или курсантами, а также смогут иметь академический отпуск.
Что такое Ukraine Facility?
Это программа многолетней финансовой помощи Украине от ЕС. Она предусматривает предоставление 50 миллиардов евро в течение 2024 – 2027 годов. Из этой суммы 39 миллиардов евро направят в госбюджет для усиления макрофинансовой стабильности. Остальные – специальный инвестиционный инструмент для покрытия рисков в приоритетных секторах, покрытие процентов по кредитам и тому подобное.
Правительство, свою очередь, приняло план выполнения условий для получения этой помощи. Речь идет о европейских подходах к реформе государственного управления, борьбы с коррупцией и других реформ.