Про це у своєму телеграм-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає 24 Канал. Законопроєкт підтримали 285 нардепів.

Раніше у Міносвіти повідомляли, що передбачає законопроєкт і яких змін слід очікувати.

Що таке Ukraine Facility?

Це програма багаторічної фінансової допомоги Україні від ЄС. Вона передбачає надання 50 мільярдів євро впродовж 2024 – 2027 років. З цієї суми 39 мільярдів євро спрямують у держбюджет для посилення макрофінансової стабільності. Решта – спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах, покриття відсотків за кредитами тощо.



Уряд, своєю чергою, ухвалив план виконання умов для отримання цієї допомоги. Йдеться про європейські підходи до реформи державного управління, боротьби з корупцією та інших реформ.