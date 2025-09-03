С сентября правительство не будет финансировать из госбюджета школы, в которых учатся менее 45 учеников. Кроме начальных школ, специальных и учебно-реабилитационных центров.

Учителя, которые там работают, могут потерять работу в случае закрытия учебного заведения, отмечает 24 Канал. Заместитель министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева рассказала в эфире телемарафона, что делать педагогам таких школ.

Что делать учителям в случае закрытия школы?

Чиновница рассказала, что из-за прекращения финансирования местные органы самоуправления могут начать самостоятельно оплачивать труд учителей из местных бюджетов или прекратить работу учебного заведения. Также школе могут понизить степень – из государственного бюджета будут продолжать платить педагогам учреждений начального образования.

Если местные власти, по словам заместителя Лисового, понизит степень учебного заведения или прекратит его деятельность, учителям, которые там работали, должны предложить работу в другой школе в той же общине или по их месту пребывания (для учителей-переселенцев).

Если вакансий нет, стоит присоединиться к кадровому резерву. Он заработал с 1 сентября 2025 года. Так педагоги смогут ежемесячно получать среднюю зарплату и повышать квалификацию для работы по преодолению образовательных потерь.

Повысили ли учителям зарплату?