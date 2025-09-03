З вересня уряд не фінансуватиме з держбюджету школи, у яких навчаються менш ніж 45 учнів. Окрім початкових шкіл, спеціальних та навчально-реабілітаційних центрів.

Натомість учителі, які там працюють, можуть втратити роботу у разі закриття закладу освіти, зазначає 24 Канал. Заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова розповіла в ефірі телемарафону, що робити педагогам таких шкіл.

Що робити вчителям у разу закриття школи?

Посадовиця розповіла, що через припинення фінансування місцеві органи самоврядування можуть почати самостійно оплачувати працю вчителів із місцевих бюджетів або припинити роботу закладу освіти. Також школі можуть понизити ступінь – із державного бюджету продовжуватимуть платити педагогам закладів початкової освіти.

Якщо місцева влада, за словами заступниці Лісового, понизить ступінь закладу освіти або припинить його діяльність, вчителям, які там працювали, мають запропонувати роботу в іншій школі в тій же громаді або за їхнім місцем перебування (для вчителів-переселенців).

Якщо вакансій немає, варто долучитися до кадрового резерву. Він запрацював з 1 вересня 2025 року. Так освітяни зможуть щомісячно отримувати середню зарплату та підвищувати кваліфікацію для роботи з подолання освітніх втрат.

Чи підвищили учителям зарплату?