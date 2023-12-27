Залужный защитил диссертацию на засекреченную тему и стал доктором

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный получил научную степень доктора философии. Он защитил диссертацию по праву в Национальном университете "Одесская юридическая академия". Датой защиты указано 16 декабря.

На сайте Одесской юридической академии нет отдельной новости об этой защите. Впрочем, есть данные в NAQA.Svr – это информационная система Национального агентства по обеспечению качества высшего образования. Однако деталей немного, ведь диссертация и аннотация к ней составляют государственную тайну в сфере обороны, государственной безопасности и правопорядка.

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О чем диссертация Залужного

Очевидно, тема работы касается соблюдения дисциплины в армии и дисциплинарных взысканий. Среди ключевых слов, указанных в NAQA.Svr, – военная дисциплина, боевой иммунитет, военная юстиция и дисциплинарный устав ВСУ.



Залужный защитил диссертацию и стал доктором / Скриншот 24 Канала

Каждый аспирант, работая над диссертацией, должен опубликовать ряд статей. В них главком указан аспирантом кафедры административного, гражданского и хозяйственного права и процесса Академии Государственной пенитенциарной службы. Она находится в Чернигове.

Статей шесть, просмотреть можно только пять. Они вышли в изданиях "Право и государственное управление", "Право и общество", "Актуальные проблемы отечественной юриспруденции", "Юридический бюллетень", Juris Europensis Scientia, "Южноукраинский юридический журнал".

Три статьи вышли в 2022 году и еще три – в 2023-м. В них речь идет о военно-дисциплинарной ответственности и ее принципах, военно-дисциплинарных проступках и военной дисциплине в целом.