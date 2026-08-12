"Заначка", "ничка", "никатися": какое из этих слов не является украинским

Отложили деньги "на черный день", спрятали что-то в надежное место и забыли, где именно. А потом в шутку говорим: "Где моя заначка?" или "Не никайся". Звучит привычно, но действительно ли все эти слова принадлежат украинскому литературному языку?

Разбираемся, что скрывается за словами "заначка", "ничка" и "никатися" – происхождением и значением этих слов, опираясь на объяснения филолога Виктора Дяченко.

"Заначка", "ничка", "никатися": что из этого украинское?

Иногда слова настолько прочно входят в повседневную речь, что мы перестаем задумываться об их происхождении. "Заначка", "ничка", "никаться" – именно из таких, вроде бы не повседневных, но широко известных. Но все ли они являются украинскими? И можно ли без сомнений употреблять их в литературном языке?

Они похожи по звучанию, связаны со значением "прятать" или "быть спрятанным", но их история и нормативность различаются.

Что такое "заначка"?

"Заначкой" обычно называют деньги или вещи, которые кто-то спрятал или отложил про запас. Например: "У него есть заначка на черный день".

Слово "заначка" широко распространено в современной разговорной речи, однако в нормативной украинской речи его употребление нежелательно. Оно связано с русскими разговорными словами "заначка", "заначить", "начить" и происходит из криминального грабительского жаргона – спрятать что-то или украсть. Даже в словарях вы найдете примечание – жаргонное. То есть это слово – типичный сленг.

В зависимости от ситуации на украинском языке можно сказать:

"схованка";

"запас";

"заощадження";

"відкладені гроші";

"заховані речі".

Поэтому вместо "Он сделал заначку" лучше сказать "Він відклав гроші про запас".

И раз уж мы затронули тему денег, то ради интереса стоит узнать и о значении выражения "орел и решка" – его происхождении и украинских аналогах.

"Ничка" – украинское слово?

А вот "ничка" имеет более интересную историю. В словарях украинского языка и диалектных источниках "ничка" отмечена как диалектное и жаргонное слово. Оно связано с другим словом – "потайник" или "сховок", то есть это "потаємне місце", "схованка" та навіть – "криївка".

Предполагают, что это украинская искаженная форма русского жаргонного "нычка" и механическое изменение того же русского "заначка".

Впрочем, слово существовало в украинской народной и диалектной речи, ведь у нас есть украинские фамилии – Ничка и Ничко, которые, согласно ресурсу "Родные", наиболее распространены в Галичине (Тернопольская и Львовская области).

Кроме того, слово "ничка" вы встретите и среди персонажей славянской мифологии – сказочное существо, прядущее по ночам. Вероятно, это видоизменение от "ночька" – ночное существо.

А в диалектном значении "ничка" – это недоросток, маленький по возрасту или росту человек. Вероятно, это слово происходит от "ни́кнуть", то есть "припадать к земле, или от "ни́чко́м" – "ниць", "лицом к земле".

Поэтому, если вы используете слово "ничка" в значении места, то в литературном языке лучше заменить его на "потайник" или "сховок". Но знайте и о других значениях слова и не сводите его толкование только к русскоязычному жаргону.

А как насчет слова "никатися"?

"Никатися" – слово, которое часто автоматически называют русизмом из-за сходства с русским "ныкаться", то есть прятаться. Типичное слово из криминальной лексики.

Но здесь не все так однозначно. В украинском языке и его диалектах есть родственные формы – "зникати" или "уникати", в значении: "ховатися", "таїтися", "критися", "зникати з очей", "уникати когось".

Однако в современном литературном языке "никаться" не является нейтральным общеупотребительным словом. Если речь идет о том, что человек прячется, лучше сказать именно "ховаєшся".

Например:

"Чого ти нúкаєшся?" – разговорный или диалектный вариант.

"Чого ти ховаєшся?" – нейтральный литературный вариант.

Кроме того, у нас есть похожее слово "никАться" – бродить, ходить туда-сюда. Что тоже можно трактовать как уклонение от конкретной цели или встречи.

Объяснение происхождения слов: смотрите видео от Виктора Дяченко

Поэтому не всегда все можно разделить на "украинское" и "неукраинское". В языке есть диалектизмы, архаизмы, разговорная лексика и слова, которые существуют в украинском, но не относятся к современной литературной норме.

То есть само существование подобного слова в украинском языковом пространстве нельзя объяснять только влиянием русского языка.

А если вы хотите говорить на литературном украинском, самый простой выбор – "заощадження", "запас", "відкладені гроші", "схованка", "сховок", "ховатися", "уникати".

Интересуйтесь происхождением и значением слов – это вас еще не раз удивит! Говорите на украинском!