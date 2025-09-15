В следующем году зарплаты учителей вырастут. Это предусматривает проект государственного бюджета на 2026 год.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Юлию Свириденко.

На сколько повысят зарплаты учителям в 2026 году?

В посте Свириденко говорится о повышении средней зарплаты педагогических работников на 50% двумя этапами. С 1 января 2026 года зарплата должна вырасти на 30%, а с 1 сентября 2026 года – на 20%.

Также в бюджет заложено бесплатное питание для 4,4 миллиона школьников 1 – 11 классов по всей стране с 1 октября 2026 года и повышение размера стипендий вдвое для более 163 тысяч студентов с 1 сентября 2026 года.

Всего на образование заложено 265,4 миллиарда гривен (+66,5 миллиарда гривен до 2025 года).

Обратите внимание! Во-первых, повышение касается не всех школ, а только государственных. В частных заведениях свои бюджеты. Во-вторых, проект госбюджета еще не приняли – его только передали в Верховную Раду.

Какая зарплата у учителей в Украине сейчас?



Средняя зарплата педагога в Украине – около 14 200 гривен в месяц. Средняя зарплата в Украине – 23 460 гривен, то есть в полтора раза больше. СМИ писали, что в соответствии с Бюджетной декларацией на 2026 – 2028 годы, зарплата учителя в 2026 году может достичь 17,0 тысяч гривен без начислений единого социального взноса.

Последние месяцы в Украине говорили о повышении зарплат для учителей