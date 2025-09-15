Наступного року зарплати вчителів зростуть. Це передбачає проєкт державного бюджету на 2026 рік.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Юлію Свириденко.

На скільки підвищать зарплати вчителям у 2026 році?

У дописі Свириденко ідеться про підвищення середньої зарплати педагогічних працівників на 50% двома етапами. З 1 січня 2026 року зарплата має зрости на 30%, а з 1 вересня 2026 року – на 20%.

Також у бюджет закладено безоплатне харчування для 4,4 мільйона школярів 1 – 11 класів по всій країні з 1 жовтня 2026 року та підвищення розміру стипендій удвічі для понад 163 тисяч студентів з 1 вересня 2026 року.

Загалом на освіту закладено 265,4 мільярда гривень (+66,5 мільярда гривень до 2025 року).

Зверніть увагу! По-перше, підвищення стосується не всіх шкіл, а тільки державних. У приватних закладах свої бюджети. По-друге, проєкт держбюджету ще не ухвалили – його тільки передали до Верховної Ради.

Яка зарплата у вчителів в Україні зараз?



Середня зарплата педагога в Україні – близько 14 200 гривень на місяць. Середня зарплата в Україні – 23 460 гривень, тобто в півтора раза більше. ЗМІ писали, що відповідно до Бюджетної декларації на 2026 – 2028 роки, зарплата учителя у 2026 році може сягнути 17,0 тисяч гривень без нарахувань єдиного соціального внеску.

