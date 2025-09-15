Вчителям підвищать зарплату в 2026 році – коли і наскільки
- З 1 січня 2026 року зарплата вчителів зросте на 30%, а з 1 вересня 2026 року додатково на 20%.
- Таким чином за рік має бути зростання на 50%.
Наступного року зарплати вчителів зростуть. Це передбачає проєкт державного бюджету на 2026 рік.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Юлію Свириденко.
На скільки підвищать зарплати вчителям у 2026 році?
У дописі Свириденко ідеться про підвищення середньої зарплати педагогічних працівників на 50% двома етапами. З 1 січня 2026 року зарплата має зрости на 30%, а з 1 вересня 2026 року – на 20%.
Також у бюджет закладено безоплатне харчування для 4,4 мільйона школярів 1 – 11 класів по всій країні з 1 жовтня 2026 року та підвищення розміру стипендій удвічі для понад 163 тисяч студентів з 1 вересня 2026 року.
Загалом на освіту закладено 265,4 мільярда гривень (+66,5 мільярда гривень до 2025 року).
Зверніть увагу! По-перше, підвищення стосується не всіх шкіл, а тільки державних. У приватних закладах свої бюджети. По-друге, проєкт держбюджету ще не ухвалили – його тільки передали до Верховної Ради.
Яка зарплата у вчителів в Україні зараз?
Середня зарплата педагога в Україні – близько 14 200 гривень на місяць. Середня зарплата в Україні – 23 460 гривень, тобто в півтора раза більше. ЗМІ писали, що відповідно до Бюджетної декларації на 2026 – 2028 роки, зарплата учителя у 2026 році може сягнути 17,0 тисяч гривень без нарахувань єдиного соціального внеску.
Останні місяці в Україні говорили про підвищення зарплат для вчителів
21 серпня Юлія Свириденко говорила, що підвищення зарплат педагогам – у пріоритеті для уряду. Водночас прем'єрка назвала це складним викликом.
10 вересня очільник Освітнього комітету Верховної Ради України Сергій Бабак заявив, що уряд спільно з комітетом інтенсивно працює над моделлю підвищення зарплат учителям. Оклад молодого вчителя має бути на рівні трьох мінімальних зарплат – 24 тисячі гривень. На таке підвищення потрібно від 100 до понад 200 мільярдів гривень.