Зарплата педагогов – одна из самых низких в стране, – данные статистики
- Средняя зарплата педагогов составляет 16 029 гривен, что является одним из самых низких показателей в Украине.
- Министерство образования и науки вместе с Минфином работают над возможностью повышения зарплат для педагогических работников, однако пока в бюджете нет достаточно средств для значительного повышения.
Уровень средней зарплаты в образовательной сфере до сих пор является одним из самых низких в Украине из всех сфер экономической деятельности. В целом средняя заработная плата штатных работников в сфере образования составляет 16 029 гривен.
Такие данные Государственной службы статистики по результатам анализа средней зарплаты украинцев в июле 2025 года. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.
Какая средняя зарплата в Украине?
Средняя заработная плата работников в Украине составляет 26 499 гривен.
Также, по данным Госстатистики, средняя заработная плата в июле 2025 года составляет:
в сфере информации и телекоммуникаций – 67 222 гривен;
финансовой и страховой деятельности – 55 994 гривен;
профессиональной, научной и технической деятельности – 34 068 гривен;
государственном управлении и обороне – 33 896 гривен;
в сфере оптовой и розничной торговли – 31 424 гривен;
в промышленности – 29 063 гривен;
на предприятиях транспорта, почтовой и курьерской служб – 26 612 гривен;
в сфере операций с недвижимостью – 22 6987 гривен;
в строительстве – 22 775 гривен.
Меньше педагогов зарабатывают только специалисты, которые работают в библиотеках, архивах, музеях и в области культуры, творчества и искусства. Их средняя заработная плата не превышает 15 тысяч гривен в месяц.
Самый высокий уровень средней зарплаты в июле зафиксировали в Киеве – 40 546 гривен, самый низкий в Черновицкой области – 19 202 гривны.
Повысят ли учителям зарплату?
- Глава МОН Оксен Лисовой рассказал, что сейчас в бюджете нет достаточно средств на выполнение статьи 61 закона "Об образовании" по оплате труда педагогических и научно-педагогических работников. То есть учителя должны получать 24 тысячи гривен.
- Зато установлена дополнительная надбавка за работу в сложных условиях, которая в этом году составляет 2 тысячи гривен. В бюджете следующего года эти средства также предусмотрены.
- Все же МОН совместно с Минфином прорабатывают возможность более существенного повышения зарплат для педработников.