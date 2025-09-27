Министерство образования и науки Украины еще нарабатывает механизм, в соответствии с которым планируют повышать зарплаты учителям в следующем году. Ранее руководители государства анонсировали повышение оплаты труда педагогам в 2026 году.

О работе над этим механизмом рассказал глава МОН Оксен Лисовой. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Интерфакс.

Смотрите также Часть учителей в Украине будет получать вдвое большие надбавки

Что известно о повышении зарплат учителям?

Чиновник рассказал, что в проекте госбюджета на следующий год есть дополнительная сумма – 53 миллиарда гривен.

Мы сегодня с правительством работаем над механизмом, каким образом эти средства будут использованы для роста зарплат,

– уточнил Лисовой.

По его словам, повышение уже задекларировали, а вопрос механики представят на голосование проекта госбюджета на 2026 год в Раде.

Мы будем иметь механизм, как мы делаем повышение: или мы заходим глубоко в структуру заработной платы, или делаем более простую модель. Об этом мы позже сообщим,

– сообщил глава МОН.

Лисовой также уточнил: то, сохранят ли выплату "учительской тысячи" определит будущая структура увеличения зарплаты педагогам, над которой МОН работает.

Министр добавил, что определенная задержка с формированием новой механики доплат связана, в частности, и с тем, как охватить и заведения вузы и колледжи.

Смотрите также Учителям повысят зарплату в 2026 году – когда и насколько

Когда и на сколько повысят учителям зарплаты?