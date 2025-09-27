Міністерство освіти і науки України ще напрацьовує механізм, відповідно для якого планують підвищувати зарплати вчителям наступного року. Раніше очільники держави анонсували підвищення оплати праці педагогам у 2026 році.

Про роботу над цим механізмом розповів очільник МОН Оксен Лісовий. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Інтерфакс.

Дивіться також Частина учителів в Україні отримуватиме удвічі більші надбавки

Що відомо про підвищення зарплат учителям?

Посадовець розповів, що у проєкті держбюджету на наступний рік є додаткова сума – 53 мільярди гривень.

Ми сьогодні з урядом працюємо над механізмом, в який спосіб ці кошти будуть використані для зростання зарплат,

– уточнив Лісовий.

За його словами, підвищення уже задекларували, а питання механіки представлять на голосування проєкту держбюджету на 2026 рік у Раді.

Ми будемо мати механізм, як ми робимо підвищення: чи ми заходимо глибоко в структуру заробітної плати, чи робимо простішу модель. Про це ми пізніше повідомимо,

– повідомив очільник МОН.

Лісовий також уточнив: те, чи збережуть виплату "вчительської тисячі" визначить майбутня структура збільшення зарплати педагогам, над якою МОН працює.

Міністр додав, що певна затримка з формуванням нової механіки доплат повʼязана, зокрема, і з тим, як охопити і заклади уичлища та коледжі.

Дивіться також Вчителям підвищать зарплату у 2026 році – коли та наскільки

Коли і на скільки підвищать учителям зарплати?