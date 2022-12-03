Учителя из одной из областей Украины работают без зарплаты

Часть педагогов из Запорожской области работают без зарплаты. Они уехали из временно оккупированного россиянами поселка Мирное восемь месяцев назад.

Сейчас эти педагоги работают дистанционно. Однако их терпение – на грани.

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Учителя выехали из оккупации и не получают зарплату

Учительница информатики Мирненского опорного заведения среднего образования "Интеллект" Оксана преподает 16 лет. В начале полномасштабной войны россияне оккупировали ее поселок и заставляли учить детей по российской программе. Тогда 30 учителей выехали из оккупации и продолжили обучать детей онлайн.

Если бы я ради денег пошла на сотрудничество – это неуважение, прежде всего, к себе. И как я тогда буду учителем? Какой я пример дам тогда детям? Я думаю, что учитель – это тот человек, который должен нести какую-то идеологию, быть примером,

– рассказывает женщина.

Как решить проблему

Директор Мирненского ОС "Интеллект" Вита Беляева при этом заявила: учителя, которые не согласились на сотрудничество с оккупантами и уехали, не получают зарплату из-за заблокированных счетов поселкового совета. Для того чтобы их не заблокировали, кто-то из поселкового совета должен был выехать на подконтрольную территорию. А весь аппарат, все руководство поселкового совета стали коллаборантами.

Поэтому педагоги самостоятельно организовали обучение: дистанционно учат триста двадцать учеников. Все они уехали с оккупированной территории. Эти дети школу менять не хотят.

Что касается учителей – они в панике или в отчаянии. Говорят, что дорабатывают до декабря и если не будет выплат – будут увольняться,

– заявила директор.

По ее словам, в дальнейшем учителя планируют обращаться в ДБР и НАБУ.

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