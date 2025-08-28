Менее трети студентов вузов, получающих образование на педагогических специальностях, планируют в будущем работать учителями.

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины со ссылкой на данные исследования Центра гражданского просвещения "Альменда". Также назвали основные причины такого решения, отмечает 24 Канал.

Почему студенты не хотят становиться учителями?

В МОН также рассказали, что предварительные результаты исследования "Новый украинский учитель" демонстрируют то, что на мотивацию таких студентов существенно влияют следующие факторы:

качественное высшее педагогическое образование (78,87%);

признание и оплата дополнительных обязанностей (77,27%);

четкий учет рабочего времени (73,58%);

качественная интернатура (62,1%).

К слову, средняя зарплата учителя в Украине, по данным Государственной службы статистики, – около 14 200 грн в месяц.

Поэтому МОН начинает общественное обсуждение проекта Концептуальных основ непрерывного профессионального роста педагогических работников учреждений общего среднего образования.

Интересно! С сентября 2025 года доплата учителям за работу в неблагоприятных условиях в Украине вырастет с 1 до 2 тысяч гривен.

Концептуальные основы определяют государственную политику по непрерывному профессиональному росту учителей и руководителей ЗЗСО на 2025–2030 годы.