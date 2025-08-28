Сколько студентов педагогических вузов планируют стать учителями
- Менее трети студентов педагогических специальностей планируют работать учителями.
- Основными причинами являются качественное образование, оплата труда и тому подобное.
Менее трети студентов вузов, получающих образование на педагогических специальностях, планируют в будущем работать учителями.
Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины со ссылкой на данные исследования Центра гражданского просвещения "Альменда". Также назвали основные причины такого решения, отмечает 24 Канал.
Почему студенты не хотят становиться учителями?
В МОН также рассказали, что предварительные результаты исследования "Новый украинский учитель" демонстрируют то, что на мотивацию таких студентов существенно влияют следующие факторы:
качественное высшее педагогическое образование (78,87%);
признание и оплата дополнительных обязанностей (77,27%);
четкий учет рабочего времени (73,58%);
качественная интернатура (62,1%).
К слову, средняя зарплата учителя в Украине, по данным Государственной службы статистики, – около 14 200 грн в месяц.
Поэтому МОН начинает общественное обсуждение проекта Концептуальных основ непрерывного профессионального роста педагогических работников учреждений общего среднего образования.
Интересно! С сентября 2025 года доплата учителям за работу в неблагоприятных условиях в Украине вырастет с 1 до 2 тысяч гривен.
Концептуальные основы определяют государственную политику по непрерывному профессиональному росту учителей и руководителей ЗЗСО на 2025–2030 годы.
- Мы также рассказывали, что образовательный омбудсмен Надежда Лещик призвала правительство ввести новые подходы к начислению зарплаты учителям.