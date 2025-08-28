Менш ніж третина студентів вишів, які здобувають освіту на педагогічних спеціальностях, планують у майбутньому працювати вчителями.

Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України з посиланням на дані дослідження Центру громадянської просвіти "Альменда". Також назвали основні причини такого рішення, зазначає 24 Канал.

Чому студенти не хочуть ставати вчителями?

У МОН також розповіли, що попередні результати дослідження "Новий український вчитель" демонструють те, що на мотивацію таких студентів суттєво впливають такі чинники:

якісна вища педагогічна освіта (78,87%);

визнання й оплата додаткових обов'язків (77,27%);

чіткий облік робочого часу (73,58%);

якісна інтернатура (62,1%).

До слова, середня зарплата вчителя в Україні, за даними Державної служби статистики, – близько 14 200 грн на місяць.

Тож МОН розпочинає громадське обговорення проєкту Концептуальних засад безперервного професійного зростання педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.

Цікаво! З вересня 2025 року доплата вчителям за роботу у несприятливих умовах в Україні зросте з 1 до 2 тисяч гривень.

Концептуальні засади визначають державну політику щодо безперервного професійного зростання вчителів і керівників ЗЗСО на 2025–2030 роки.