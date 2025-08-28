Скільки студентів педагогічних вишів планують стати вчителями
- Менше третини студентів педагогічних спеціальностей планують працювати вчителями.
- Основними причинами є якісна освіта, оплата праці тощо.
Менш ніж третина студентів вишів, які здобувають освіту на педагогічних спеціальностях, планують у майбутньому працювати вчителями.
Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України з посиланням на дані дослідження Центру громадянської просвіти "Альменда". Також назвали основні причини такого рішення, зазначає 24 Канал.
Чому студенти не хочуть ставати вчителями?
У МОН також розповіли, що попередні результати дослідження "Новий український вчитель" демонструють те, що на мотивацію таких студентів суттєво впливають такі чинники:
якісна вища педагогічна освіта (78,87%);
визнання й оплата додаткових обов'язків (77,27%);
чіткий облік робочого часу (73,58%);
якісна інтернатура (62,1%).
До слова, середня зарплата вчителя в Україні, за даними Державної служби статистики, – близько 14 200 грн на місяць.
Тож МОН розпочинає громадське обговорення проєкту Концептуальних засад безперервного професійного зростання педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.
Цікаво! З вересня 2025 року доплата вчителям за роботу у несприятливих умовах в Україні зросте з 1 до 2 тисяч гривень.
Концептуальні засади визначають державну політику щодо безперервного професійного зростання вчителів і керівників ЗЗСО на 2025–2030 роки.
