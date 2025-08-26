Своє звернення вона оприлюднила у пропозиціях, які подала до проєкту Програми дій уряду. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення у фейсбуці Надії Лещик.

Що пропонує омбудсмен?

На думку освітнього омбудсмена, у програмі Кабміну повинна з'явитись нова мета – підтримка педагогів. Так, уряд мав би запровадити нові підходи до зарплати освітян та поступово її підвищити. Зокрема, виділити кошти на цю мету.

Цікаво! З вересня 2025 року доплата вчителям за роботу у несприятливих умовах в Україні зросте з 1 до 2 тисяч гривень.

Також вона запропонувала Кабміну розробити Положення щодо захисту педагогів.

Лещик при цьому окреслила терміни виконання плану:

до 30 жовтня 2025 року треба створити робочу групу щодо розробки нових підходів до оплати праці педагогів;

до завершення цього року уряд має розробити нову модель оплати праці, оновити та розробити нові нормативно-правові документи щодо заробітної плати освітян;

до проєкту Держбюджету на 2026 рік Кабмін має закласти кошти для поступового підняття зарплати освітянам;

до завершення наступного року – розробити Положення щодо захисту педагогів.

До слова, середня зарплата вчителя в Україні, за даними Державної служби статистики, – близько 14 200 грн на місяць. Або близько 290 євро.

