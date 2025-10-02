Глава Образовательного Комитета Верховной Рады Украины Сергей Бабак попросил у европейских коллег о дополнительной финансовой помощи для украинских педагогов. Свою просьбу он озвучил во время встречи с членами Комитета Европарламента по вопросам культуры и образования.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua. Нардеп отметил, что эти дополнительные средства могут направить на повышение заработной платы учителей в Украине.

Что заявил нардеп?

Нардеп отметил, что финансирование в этом плане в нашем государстве – проблема.

Большая часть бюджета Украины идет на военные нужды. Если бы вы могли предоставить больше финансирования, то мы могли бы сделать больше для поддержки наших учителей, которые делают все возможное, чтобы дать нашим детям достойное образование, рискуя при этом своей жизнью,

– заявил глава Образовательного комитета.

Он также отметил, что коллеги из Комитета по вопросам культуры и образования Европарламента высоко оценили образовательные законодательные инициативы, что воплощаются в Украине несмотря на войну.

