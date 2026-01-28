Получат ли учителя за январь уже более высокие зарплаты

С 1 января 2026 года должностные оклады учителей школ повысили на 30%. Средства на это повышение предусмотрели в государственном бюджете.

Соответственно – передали общинам через образовательную субвенцию. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

Что должны знать педагоги?

В МОН отмечают, что повышение имеет постоянный характер и является изменением должностного оклада, а не единовременной выплатой.

Заработная плата за январь должна начисляться на основе нового размера оклада и предусмотренных надбавок и доплат,

– отметили в ведомстве.

Чтобы помочь педагогам проверить правильность начисления зарплаты за январь 2026 года, Министерство образования и науки Украины подготовило инструкцию. В ней разъяснили, на что нужно обратить внимание и какие действия предпринять в случае задержки выплаты или отсутствия повышения в начислениях.

Так, в случае недостатка информации от руководства учебного заведения или его основателя, педагоги могут оставить обращение через гугл-форму МОН: https://forms.gle/hPdewNTmcSA1r45L8.

Как выросла зарплата учителя?