Получат ли учителя за январь уже более высокие зарплаты
- Министерство образования и науки Украины подготовило инструкцию для проверки правильности начисления зарплат и возможность обращения через гугл-форму в случае задержки или отсутствия повышения.
С 1 января 2026 года должностные оклады учителей школ повысили на 30%. Средства на это повышение предусмотрели в государственном бюджете.
Соответственно – передали общинам через образовательную субвенцию. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.
Что должны знать педагоги?
В МОН отмечают, что повышение имеет постоянный характер и является изменением должностного оклада, а не единовременной выплатой.
Заработная плата за январь должна начисляться на основе нового размера оклада и предусмотренных надбавок и доплат,
– отметили в ведомстве.
Чтобы помочь педагогам проверить правильность начисления зарплаты за январь 2026 года, Министерство образования и науки Украины подготовило инструкцию. В ней разъяснили, на что нужно обратить внимание и какие действия предпринять в случае задержки выплаты или отсутствия повышения в начислениях.
Так, в случае недостатка информации от руководства учебного заведения или его основателя, педагоги могут оставить обращение через гугл-форму МОН: https://forms.gle/hPdewNTmcSA1r45L8.
Как выросла зарплата учителя?
- В Государственном бюджете на 2026 год заложили повышение зарплат учителей, преподавателей и научно-педагогических работников.
- Речь идет о 30% с 1 января и 20% с 1 сентября.
- В МОН отмечали, что это будет крупнейшим комплексным повышением оплаты труда педагогов за последние годы.
- Зарплаты педагогов в детских садах в Украине также вырастут. Их должностные оклады повысят на 30% с 1 января 2026 года.
- Также в этом году сохранят доплату за работу в неблагоприятных условиях труда для учителей.
- "Учительская тысяча" вырастет до 2 тысяч гривен для всех учителей и 4 тысяч гривен – для педагогов, которые работают очно на прифронтовых территориях (суммы после уплаты налогов).