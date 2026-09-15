Молодежь не хочет устраиваться на работу в школу: педагог рассказал, что сильно снижает мотивацию

Молодежь в Украине не хочет устраиваться на работу учителями в школы. Одним из основных факторов, сдерживающих желание работать, является низкая зарплата.

Об этом в подкасте"Твое.Мое" рассказал учитель английского языка из Львова Виктор Демко. И добавил, что некоторые вакансии учебные заведения не могут заполнить месяцами.

Почему молодежь не идет работать в школу

Педагог говорит, что молодежь после педагогической практики не спешит выбирать профессию учителя. Он вспомнил случай с третьекурсниками, которые проходили практику в его школе.

Мы спрашивали: "Вы прошли практику, вы готовы остаться в школе?". Ни один, ни один. То есть люди даже не рассматривают это как работу,

– заявил Демко.

Также он отметил, что в его учебном заведении вакансию учителя математики не могут закрыть уже около трех месяцев.

Мы сейчас ищем математика. Кого угодно, ну хотя бы кого-нибудь, потому что нам нужно закрыть часы. Нет. Нет людей, которые бы работали на этой должности,

– говорит педагог.

Как влияет фактор зарплаты

Он считает, что именно уровень зарплаты демотивирует молодежь. Тем более что продавец в торговом центре может получать около 20 тысяч гривен, тогда как для начинающего учителя такая сумма недостижима.

Молодой учитель, который приходит прямо из университета, если он возьмет на себя все подряд – максимальное количество часов, классный руководитель и так далее, может рассчитывать на 13–15 тысяч на руки. Это еще очень оптимистичный сценарий,

– говорит Демко.

С опытом эта сумма может вырасти примерно до 20 тысяч гривен. После последнего повышения зарплат педагогов – и до 25 тысяч. Если же учитель работает завучем и имеет дополнительные обязанности, его зарплата может быть еще выше.

Тем не менее обычный начинающий учитель, который хочет просто выполнять свою работу, будет получать 13–15 тысяч гривен. Это максимум.